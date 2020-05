Czy o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej starają się wspólnicy spółki cywilnej czy spółka

PYTANIE

Spółka cywilna ma dwóch wspólników. Czy o pożyczkę 5000 zł składa spółka cywilna czy każdy ze wspólników? Jeśli wspólnicy to co jest kryterium umorzenia pożyczki?

reklama reklama



ODPOWIEDŹ

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą. Stanowi jedynie formę, w jakiej wspólnicy prowadzą działalność gospodarczą. Natomiast podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia w formie pożyczki są wspólnicy prowadzący własną działalność gospodarczą, dlatego każdy z nich oddzielnie może o nią wystąpić. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 kwietnia 2020 r. Wskazano w nim, że: „O pożyczkę może ubiegać się każdy wspólnik w spółce cywilnej. Wedle ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcami są wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, tak więc każdy wspólnik spółki cywilnej jest >>osobnym<< przedsiębiorcą. W związku z powyższym to nie spółka powinna składać wniosek o pożyczkę, ale poszczególni wspólnicy.

Aby uzyskać dostęp do całego artykułu zamów abonament INFORLEX Twój Biznes. PROMOCJA! Teraz dwa dostępy w cenie 98 zł za miesiąc. Kup dostęp >>

Podstawa prawna:

art. 15zzd ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374)

Leszek Jaworski