Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 a rozliczenia podatkowe

Odpowiedź

Tak, jeśli zostały spełnione określone ustawowo warunki, spółka będzie mogła skorzystać z rozliczeń tarczy antykryzysowej przewidzianych dla darowizn. Po spełnieniu określonych prawem warunków takie przekazanie będzie mogło korzystać z opodatkowania VAT według stawki 0%.

Uzasadnienie

Specustawa, czyli ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa), wprowadziła do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.) nową regulację. Zgodnie z nią od podstawy opodatkowania, ustalonej w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć nieodliczone na zasadach ogólnych darowizny przekazane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, określonym grupom podmiotów - w tym m.in. podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy.

Aby darczyńca mógł skorzystać z omawianej regulacji, musi zostać spełnionych kilka warunków: musi być dokonana przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, obdarowanym musi być podmiot należący do określonych ustawowo kategorii, podatnik nie skorzystał w związku z dokonaną darowizną z odliczenia na zasadach ogólnych, darowizny dokonano w ściśle określonym przedziale czasowym.

6 kroków do prawidłowego rozliczenia podatkowego darowizny rzeczowej na rzecz szpitala w okresie epidemii

Krok 1 - sprawdź status obdarowanego

Odliczeniu na szczególnych zasadach mogą podlegać jedynie darowizny dokonane na rzecz ściśle określonych kategorii podmiotów. Jedną z nich - i to taką, z którą możemy mieć do czynienia w analizowanym przypadku - są podmioty wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu, o którym mowa w art. 7 specustawy, czyli wykazu zawierającego podmioty wykonujące działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wykaz ten jest opracowywany przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą. Podlega on ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oznacza to, że w analizowanym przypadku należy sprawdzić, czy szpital, na rzecz którego spółka dokonała darowizny, został wpisany do przedmiotowego wykazu. Jeśli tak jest, to pierwszy z warunków, których spełnienie jest niezbędne do odliczenia darowizny, należy uznać za spełniony.

WAŻNE

Wykazy podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 dla poszczególnych województw można pobrać w formacie PDF ze strony www.nfz.gov.pl.

Krok 2 - przeanalizuj cel darowizny

Aby skorzystanie z regulacji art. 38g u.p.d.o.p. było możliwe, musi ona zostać dokonana „na przeciwdziałanie COVID-19”. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 2 specustawy. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19”, rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, tej choroby. W naszym przypadku warunek ten bez wątpliwości należy uznać za spełniony.

Krok 3 - upewnij się, że darowizna nie została odliczona na zasadach ogólnych

Aby istniała możliwość skorzystania z analizowanych, szczególnych rozwiązań tarczy antykryzysowej, kwoty, które mają podlegać odliczeniu, nie mogły zostać odliczone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 u.p.d.o.p. Przepis ten przewiduje odliczenia na zasadach ogólnych dla darowizn, mówiąc w uproszczeniu, na cele pożytku publicznego oraz kształcenia zawodowego w szkołach publicznych.

Małgorzata Masłowska

prawnik, redaktor merytoryczny dwutygodnika „Rachunkowość Budżetowa”, specjalizuje się w tematyce prawa podatkowego i prawa pracy

