Akademia ABC Spółek: Czy zdasz test przedsiębiorcy?

POZNAŃ, KATOWICE

Jest to DARMOWY MEETUP skierowany do freelancerów, samozatrudnionych czy osób na kontrakcie menadżerskim, które zastanawiają się czy ich model działalności może zostać zakwalifikowany jako pozorna umowa o pracę. Na szkolenie zapraszamy również właścicieli i kadrę zarządczą dużych firm, które współpracują z freelancerami, ponieważ konsekwencje nie zdania testu przedsiębiorcy przez współpracowników mogą dotknąć również zleceniodawców.

Tym razem mamy okazję spotkać się, aż w dwóch miastach.

20 listopada zapraszamy do POZNANIA -> https://evenea.pl/event/testprzedsiebiorcypoznan/

O której? g. 17:30

Gdzie? Ogrodowa 12 - Conference Center

ul. Ogrodowa 12, 61-821 Poznań

21 listopada zapraszamy do KATOWIC -> https://evenea.pl/event/testprzedsiebiorcykatowice/

O której? g. 17:30

Gdzie? Strefa Centralna

plac Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

Test przedsiębiorcy to projekt, nad którym pracował resort finansów, a który to miał badać, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą. Wszystko po to by skontrolować kto korzysta z preferencyjnego opodatkowania, a według fiskusa nie powinien. Test miał dotyczyć tzw. samozatrudnionych.

Sprawdzaniu mają podlegać dwie kwestie

• zależność ekonomiczna,

• zależność organizacyjna.

Kiedy działalność gospodarcza nie spełniała tych wymogów uznano by ją za niezdającą testu przedsiębiorcy.

Na meetupie porozmawiamy o tym:

czym będzie test przedsiębiorcy,

jakie są konsekwencje jego nie zdania oraz

jakie możliwości rozwiązań daje nam prawo.

Zapisz się już dzisiaj – liczba miejsc jest ograniczona!

Rejestracja POZNAŃ -> https://evenea.pl/event/testprzedsiebiorcypoznan/

Rejestracja KATOWICE -> https://evenea.pl/event/testprzedsiebiorcykatowice/