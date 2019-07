Ogólnopolski Kongres Zarządców Nieruchomości i Spółdzielni Mieszkaniowych to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zarządzanie nieruchomościami zostanie omówione od strony prawnej, technicznej i finansowej. To okazja, by zasięgnąć fachowych porad, poznać opinie ekspertów, aktualne przepisy i wziąć udział w indywidualnych konsultacjach ze specjalistami. Kongres to odpowiedź na dynamiczne zmiany prawne i organizacyjne.

Najlepsi eksperci w dziedzinach takich, jak prawo, finanse, zarządzanie i budownictwo odpowiedzą na pytania:

Jak zabezpieczyć miejsca parkingowe przed nieuprawnionym korzystaniem przez osoby spoza spółdzielni lub wspólnoty

Najkorzystniejsze źródła z których zarządca lub spółdzielnia mogą uzyskać dofinansowanie na bieżące naprawy, remonty i inwestycje

Windykacja należności – najszybsze i najtańsze metody odzyskiwania należnych opłat

Jakie podstawy prawne regulują wprowadzenie monitoringu wizyjnego przez zarządców i spółdzielnie - ograniczenia w korzystaniu z monitoringu wizyjnego w kontekście RODO

Jakie błędy podczas remontów najczęściej zagrażają bezpieczeństwu budynku – jaka odpowiedzialność spoczywa na zarządcy, a jaka na wykonawcy

Z jakich przyczyn powstają pęknięcia, nieszczelności i mostki termiczne – czy zarządca jest w stanie im zapobiegać lub w prosty sposób eliminować w trakcie eksploatacji

Dynamiczne zmiany prawne i organizacyjne stawiają przed zarządcami wspólnot i spółdzielni wielkie wyzwania. Nadchodzący kongres jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania się do wprowadzanych przemian.

Przedstawiamy skrócony program kongresu:

Panel I

Prawne i finansowe aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1: Efektywne zarządzanie finansami spółdzielni: oparte na studiach przypadku porady, jak pozyskać środki zewnętrzne i zarządzać płynnością finansową

Prelekcja 2: RODO – raport na temat monitoringu wizyjnego (kogo i w jakich okolicznościach wolno nagrywać)

Prelekcja 3: Drogi i parkingi wewnętrzne: procedury i wymagana dokumentacja

Panel II

Techniczne aspekty zarządzania nieruchomościami

Prelekcja 1: Źródła zagrożeń i sposoby zapewnienia bezpieczeństwa budynku – jakie prace, przeglądy i kontrole należy wykonać przed zimą.

Prelekcja 2: Tarasy i balkony – powody powstawania problemów, jak zabezpieczyć wrażliwe części budynków przed zimą.

Prelekcja 3. Izolacja termiczna budynków: operacja, która zawsze się opłaca /prezentacja partnera wydarzenia/

Prelekcja 4: Oświetlenie LED: czy w każdym przypadku stawia zarządcę w lepszym świetle? /prezentacja partnera wydarzenia/