Rozwój kompetencji managerskich w świecie biznesu - Goal Manager

Świetnym przykładem nowoczesnej edukacji są między innymi gry szkoleniowe, które cechuje duża efektywność ze względu na budowanie zaangażowania wszystkich uczestników. Wykorzystanie grywalizacji w rozwoju kompetencji pracowników pomaga zmienić edukację w nawyk. Gry szkoleniowe są efektywniejsze od standardowych szkoleń ponieważ odnoszą się do doświadczeń, a nie do teorii. Uczestnicy gry efektywnie uczą się podczas udziału w symulacji, są autentyczni i naturalni w swoich zachowaniach. Szczególnie pracownicy z pokoleń Y oraz Z cenią sobie dynamikę oraz duże dawki bodźców, które niesie ze sobą udział w grze symulującej rzeczywistość. Nie oznacza to, że ten rodzaj szkoleń dedykowany jest tylko młodszemu pokoleniu pracowników, badania dowodzą, że gry przynoszą korzyści w każdej grupie wiekowej. Efekty uzależnione są od dobru prawidłowego wyzwania dla danej grupy i dopasowaniu rodzaju gry do potrzeb danej organizacji. Przykładem gry rozwijającej szeroki wachlarz kompetencji pracowników w różnorodnych grupach wiekowych jest Goal Manager.

Goal Manager to nowoczesne narzędzie szkoleniowe przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie w treningu kadry menadżerskiej. Jest to wielowarstwowa symulacja biznesu naśladująca warunki rzeczywistości. Udział w grze pozwala nauczyć m.in.: zarządzania, planowania, rekrutacji, marketingu, negocjacji, sprzedaży, pracy zespołowej, przywództwa, komunikacji, motywacji czy KPI.

Warsztaty Goal Manager odbędą się w Warszawie w dniach 26 i 27 sierpnia http://ideoria.pl/szkolenia/goal-manager/

Goal Manager to warsztaty, które w całości oparte o grę symulacyjną prowadzoną przez 4-osobowe zespoły. Warsztaty w sposób wyjątkowy kształcą i rozwijają kluczowe kompetencje managerskie. Udział w grze gwarantuje poznanie procesów związanych z podejmowaniem decyzji, planowaniem, komunikacją w praktyce (nauka prowadzenia rozmów motywujących do pracy, propozycji zmiany warunków zatrudniania itp.). Finałowym efektem jest przeprowadzenie wariantu negocjacji, w którym najbardziej premiowana będzie postawa Win Win Win, Klient-Firma-Pracownik. Dzięki pracy zespołowej uczestnicy przekonają się jaka jest siła kreatywności grupy w poszukiwaniu logicznych rozwiązań dla złożonych problemów, a także nauczą się jak rozwiązywać te problemy i prognozować zagrożenia. Wszystko to odbywa się pod presją czasu. Symulacja biznesowa zastosowana w narzędziu Goal Manager umożliwia rozwój kompetencji w warunkach zbliżonych do rzeczywistości.

Goal Manager jest autorskim projektem przygotowanym przez Tomasza Czyża, który jest ekspertem w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa. Autor jest też jednym z prekursorów grywalizacji wykorzystywanej w rozwoju kompetencji managerskich.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można pobrać tutaj http://ideoria.pl/szkolenia/goal-manager/