„RODO - z czym to się je... spotkanie eksperckie”

Eksperci ODO 24 wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom organizują cykliczne spotkania mające przybliżyć tematykę ochrony danych osobowych w organizacjach. Podczas specjalnych śniadań przedstawiane są praktyczne aspekty ochrony danych osobowych, najnowsze zmiany i aktualne interpretacje. Omawiane są także sytuacje na rynku i stosowane przez organizacje rozwiązania, największe problemy i wyzwania.

Oprócz merytorycznej i przydatnej wiedzy uczestnicy spotkania mają okazję nawiązać nowe relacje biznesowe, porozmawiać z ekspertami firmy ODO 24, którzy na co dzień budują i audytują systemy ochrony danych osobowych w zakresie zgodności z RODO. Spotkanie eksperckie „RODO z czym to się je…” to doskonała okazja do przerwania codziennej rutyny i rozpoczęcia dnia od pysznego śniadania w inspirującym towarzystwie. 23 maja br. odbędzie się kolejna edycja w Warszawie - Villa Foksal. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.

Agenda spotkania

8.30 - 9.30 - Śniadanie i networking;

9:30 - 9:40 - Oficjalne powitanie gości;

9:40 - 09:55 - Przekrój - rok z RODO (Tomasz Ochocki);

9:55 - 10:10 - Case study - incydenty (Łukasz Pociecha);

10:10 - 10:20 - Gość specjalny;

10:20 - 11:05 - Przykłady dostosowania środowiska IT (Maciej Jurczyk):

Opis wymogów dla systemów.

Jak spełnić prawo do usunięcia danych?

Jak spełnić prawo do uzyskania informacji i danych oraz ich eksportu lub wysyłki?

Jak ustrukturyzować dane nieustrukturyzowane?

11:05 - 11:15 - Gość specjalny;

11:15 - 11:45 - Przygotowanie, przebieg i działania pokontrolne (Aleksandra Piotrowska):

Przygotowanie do kontroli.

Jak zachować się podczas kontroli, co nam wolno?

Kontrola zakończona i co dalej?

11:45 - 12:30 - Dyskusja, rozmowy kuluarowe.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej szczegółów na: https://odo24.pl/szkolenia/spotkanie-eksperckie

Dla czytelników Infor.pl 25% kod rabatowy na hasło InforSeODO24