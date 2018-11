EDU IT Trends - Kierunki rozwoju technologii dla uczelni wyższych

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu poświęconym nowoczesnym technologiom dla uczelni wyższych - EDU IT TRENDS, które odbędzie się 28 listopada 2018 roku w Warszawie. Wystąpienia poprowadzą największe autorytety środowiska naukowego, a także eksperci zajmujący się informatyzacją. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.