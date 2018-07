Malta i Cypr. Kierunki rozwoju dla polskich przedsiębiorców - szkolenie

Malta

Malta jest określana europejskim centrum usług korporacyjnych. Najważniejszą jej zaletą jest fakt, że maltański system podatkowy oferuje między innymi:

korzyści dla rezydentów z poza Malty, których cały dochód jest zwolniony z opodatkowania,

legalne funkcjonowanie kryptowalut oraz gier hazardowych zarówno stacjonarnych jak i online, pod ścisłą kontrolą urzędową ze strony Malta Gaming Authority,

zwrot 6/7 zapłaconego podatku CIT w terminie kilku miesięcy od dnia jego rozliczenia. W ten sposób faktyczna stawka podatku CIT ulega obniżeniu do 5 %, a jednocześnie wysoka stawka nominalna (35%) pozwala na ominięcie reguł CFC dot. zagranicznych spółek kontrolowanych.

w przypadku dochodu z praw własności intelektualnej stawka efektywna może spaść nawet do 0%,

korzyści dla polskich rezydentów wynikają z korzystnych zapisów naszej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą,

najpopularniejszą w Europie i jedna z najpopularniejszych na świecie bander, która pozwala przy spełnieniu określonych wymogów na zwolnienie od podatku całego dochodu uzyskiwanego z ich późniejszego komercyjnego czarteru.

Cypr

Przez długie lata Cypr uchodził w Polsce niemal za synonim raju podatkowego. Popularność Cypru spadła wraz z ograniczeniem zwolnień oraz w skutek kryzysu finansowego i bankowego na wyspie w latach 2012-2013. Obecnie kraj ten ponownie zyskuje na popularności wśród polskich przedsiębiorców, a jest ku temu kilka powodów.

reklama reklama

Po kryzysie na rynku nieruchomości wzrosło zainteresowanie przecenionymi oraz wyprzedawanymi przez banki działkami oraz willami, co z kolei skłoniło wiele zamożnych osób do przeprowadzki i w konsekwencji na zmianę swojej rezydencji podatkowej na słoneczny Cypr, gdzie kwota wolna od podatku jest 26 razy wyższa niż w Polsce.

Kolejny powód to fakt, że mimo podwyżki stawki CIT z 10 do 12,5 %, dalej jest to jedna z najniższych stawek w Europie, a cypryjski system podatkowy dalej jest jednym z najlepszych w Unii Europejskiej.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że anglosaski system prawny Cypru obowiązuje nie tylko kiedy chodzi o kierownicę po lewej stronie, ale także gwarantując anonimowy trust funkcji dyrektora i udziałowca w spółce LTD, zachowujący anonimowość faktycznego beneficjenta.

Wielu przedsiębiorców jest zaskoczonych, kiedy dowiadują się, że póki pozostają rezydentami podatkowymi w Polsce to założenie firmy za granicą i czerpanie z niej dochodów co do zasady nie pozwoli na oszczędność osobistych podatków. Dotyczy to także co do zasady dochodu z zagranicznej firmy. Rezydencję podatkową można jednak zmienić w dowolnym momencie. Osobom chcącym zmienić swoją rezydencję podatkową i w konsekwencji zaprzestać płacić podatki w Polsce mogą pomóc najnowsze zmiany w prawie Cypru. Wszystko zostanie przedstawiona na naszym szkoleniu.

Szkolenie będzie prowadzone w języku angielskim i polskim.

Kiedy? 3 października 2018 r., 10:00 (środa)

Gdzie?Hotel Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, Warszawa

Więcej informacji oraz bilety na: https://maltaicypr.evenea.pl/