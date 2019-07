IT Future Expo - Targi IT & Nowych Technologii - 26 września w Warszawie

7 edycja, 3000 uczestników ,25 prelegentów ,100 wystawców

Strona internetowa wydarzenia: http://itfuture.pl/

Data: 26.09.2019

Lokalizacja: Stadion Legii w Warszawie

Jeśli chcesz:

dowiedzieć się co napędza branżę ?

poznać aktualne trendy w rozwoju technologii dla przedsiębiorstw

wymienić doświadczenia z ekspertami branżowymi oraz nawiązać istotne partnerstwa

to wydarzenie jest dla Ciebie! Zainspiruj się targami z udziałem liderów rynku, które pozwolą dokładnie przyjrzeć się obowiązującym trendom i nadchodzącym wyzwaniom dla biznesu, w obliczu dynamicznie pędzącej cyfryzacji. Spotkaniu towarzyszyć będzie również gala rozdania nagród IT Future Awards – wyróżniająca najlepsze rozwiązania oraz usługi IT w Polsce, wybrane przez czołowych CIO. Jeszcze do 23 sierpnia 2019, przyjmowane są zgłoszenia do konkursu www.liderzyit.pl

Organizatorzy przygotowali kolejne nowości i atrakcje. Oprócz sztandarowego wydarzenia towarzyszącego - IT Future Congress, w trakcie którego eksperci poruszą najważniejsze aspekty rewolucji cyfrowej, będzie można odwiedzić specjalistyczne strefy tematyczne i bezpłatnie zasięgnąć porad specjalistów w zakresie newralgicznych zagadnień, wpływających na funkcjonowanie firmy.

Podczas tej edycji targów odbędzie się także debata dotycząca Rozwoju Robotyzacji Procesów Biznesowych z udziałem doświadczonych ekspertów i praktyków w tej dziedzinie. Tematem debaty będą rozważania w obszarze budowania przewagi konkurencyjnej firm dzięki automatyzacji i robotyzacji procesów. Uzyskamy również odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości dotyczące idących za tym korzyści, ryzyk i zagrożeń oraz przełożenia na rzeczywiste ROI. Tematem dyskusji będą także rożne podejścia do zarządzania rozwojem i utrzymaniem robotyzowanych procesów. Czynny udział w debacie weźmie m.in. Wojciech Szremski z Euro Bank, Sebastian Drzewiecki z GSK, Agnieszka Belowska-Gosławska z Nordea Bank AB S.A., Marcin Basaj z Fraikin oraz Michał Marlinga z Citi.

Zapraszamy także do odwiedzenia specjalnie przygotowanych stref; IT Law Point, IT Consulting Point oraz punktu Dotacje UE na IT, gdzie nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć skomplikowane regulacje, czy poradzą w zakresie uzyskania funduszy z Unii Europejskiej. To tylko niektóre zagadnienia z jakimi będziesz mógł się spotkać podczas wydarzenia w strefach specjalistycznych.

Nurtują Cię najnowsze regulacje Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych osobowych?

Chcesz wiedzieć jak zabezpieczyć firmę przed wyciekaniem istotnych informacji na zewnątrz?

Od dawna masz w planach przeprowadzenie analizy polityki bezpieczeństwa organizacji?

Zastanawiasz się na rozwiązaniem, które efektywnie zoptymalizuje pracę firmy?

A może chcesz dowiedzieć się o najnowszych programach dotacji z Unii Europejskiej w zakresie dofinansowań na wdrażanie rozwiązań informatycznych?

Z nowości, warto też wspomnieć o strefie dronów, która znajdzie się w programie tematycznym targów. W strefie tej będzie można dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania tych bezzałogowych statków powietrznych w biznesie. Kluczowi gracze zademonstrują funkcje najnowszych urządzeń oraz przeprowadzą loty pokazowe, co będzie niewątpliwą atrakcją dla Zwiedzających.

Gościem Specjalnym targów będzie Artur Kurasiński, autor bloga kurasinski.com, który zabierze głos podczas Kongresu IT FUTURE CONGRESS!

Zarejestruj się bezpłatnie na wydarzenie już dziś: http://itfuture.pl/#REJESTRACJA Ilość darmowych miejsc ograniczona!

Podczas równolegle odbywającego się IT FUTURE CONGRESS wysłuchamy wystąpień ekspertów branżowych oraz liderów rynku, z którymi podzielimy wiedzę nt. obecnych wyzwań przed którymi stoi biznes. Udział w kongresie pozwali zaktualizować wiedzę w zakresie zmian w przepisach oraz uzyskać odpowiedzi na najtrudniejsze pytania pojawiające się w codziennej pracy. Uczestnicy będą mieli także okazję przekonać się, które rozwiązania IT warto wykorzystać w swoich organizacjach oraz w jaki sposób je wdrożyć i sfinansować.

Wśród prelegentów m.in.: Michał Kurek – Partner w KPMG, Dariusz Gałęzowski – Dyrektor architektury IT – PKO BP oraz Artur Kurasiński. Sponsorem Strategicznym wydarzenia została firma Archman, a pozostałymi partnerami eventu są: Sophos, SOTI, Rittal, LOG Systems, APC by Schneider Electric, Synology, Agraf, Aten. Sprawdź kto jeszcze znalazł się w gronie wystawców: http://itfuture.pl/#sponsors i nie zapomnij o konieczności odrębnej rejestracji na kongres: http://itfuture.pl/rejestracja-na-kongres/

Stało się już tradycją, że IT Future Expo towarzyszą informatyczne targi pracy. Również i tym razem w specjalnie wydzielonej strefie, odbędzie się wydarzenie - IT CAREER SUMMIT, wraz z równolegle trwającą konferencją - Developers Congress.

To jednak nie koniec atrakcji :) W programie imprezy przewidujemy także strefę 3D, w której zetkniecie się z wirtualną rzeczywistością oraz technologią druku 3D. Nie zabraknie również strefy relaksu, gdzie będzie można skorzystać z darmowego masażu. Zapraszamy do zgłoszenia bezpłatnego udziału w wydarzeniu http://itfuture.pl/#REJESTRACJA :) Nie czekaj, ilość darmowych miejsc ograniczona!

Zobacz, że warto wziąć udział w wydarzeniu i obejrzyj videorelację z ostatniej edycji: HTTP://TARGI18.ITFUTURE.PL

Wydarzenie jest bezpłatne jednak ma charakter branżowy. Do udziału zapraszamy zatem wszystkich reprezentantów firm oraz instytucji.

Zakres tematyczny targów:

Systemy korporacyjne

Infrastruktura i Data Center

Wirtualizacja

Bezpieczeństwo IT

Cloud Computing

Big Data oraz BI

Data Science oraz Machine Learning

IOT

BPA

AI

Technologie mobilne

E-commerce

Strefy specjalne (drony, strefa 3D, strefa kariery)

Usługi IT (outsourcing, szkolenia, consulting)

Technologie sprzętowe

Teleinformatyka

Rozwiązania branżowe (dla logistyki, dla edukacji, dla bankowości, dla medycyny)