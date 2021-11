Zapłata za środki trwałe nabyte od spółki cywilnej przed likwidacją

Spółka cywilna uległa likwidacji. Czy wspólnicy muszą zapłacić spółce cywilnej po jej likwidacji za środki trwałe nabyte wcześniej od spółki?

Czy wspólnicy muszą zapłacić spółce cywilnej za środki trwałe nabyte przed likwidacją?

Pytanie: Spółka cywilna rozwiązała się 30.07.2021 r. - nastąpiła sprzedaż majątku firmy na wspólników z datą przelewu 30 dni, (faktury na ponad 15 tys. każda), w międzyczasie zostało zamknięte konto bankowe spółki. Jak wspólnicy mają zapłacić przelewem za faktury i przyjąć w koszty przedmiotowe środki trwałe skoro nie ma już konta spółki?

Odpowiedź: Byli wspólnicy nie muszą dokonywać na rzecz nieistniejącej już spółki cywilnej jakichkolwiek płatności za nabyte od niej składniki wspólnego mienia.

Majątek spółki cywilnej - współwłasność łączna niepodzielna

Uzasadnienie: W oparciu o brzmienie przepisów Kodeksu cywilnego powiedzieć najpierw muszę, że spółki cywilne nie mają samodzielnej zdolności do posiadania majątku. Spółka cywilna bowiem to jedynie umowa pomiędzy wspólnikami, którzy w jej ramach zobowiązują się wzajemnie wobec siebie dążyć do osiągnięcia celu gospodarczego przez współdziałanie, w szczególności przez wniesienie wkładów. W ramach spółki zdolność do posiadania majątku mają łącznie wspólnicy, który to majątek w okresie funkcjonowania spółki jest oparty na współwłasności łącznej niepodzielnej. Konstrukcja prawna tegoż majątku ulega przekształceniu z chwilą rozwiązania spółki cywilnej. Wówczas bowiem współwłasność łączna przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych przysługujących każdemu z byłych wspólników. Po rozwiązaniu spółki z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli oni w zyskach spółki.

Konfuzja - wierzytelności i długi w jednym ręku

Jeżeli na dzień rozwiązania spółki cywilnej posiadała ona wierzytelności w stosunku do wspólników, a jednocześnie sama była dłużnikiem z tytułu rozliczenia uczestnictwa w spółce poszczególnych wspólników (o czym mowa wyżej), mieliśmy do czynienia z tzw. konfuzją, jako instytucją prawa cywilnego, która powstaje w wyniku zlania się w jednym ręku wierzytelności i długów, co prowadzi do ich wygaśnięcia, w związku z czym nie zachodzi konieczność dokonywania jakichkolwiek płatności.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w naszym przypadku, ponieważ byli wspólnicy spółki są jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Wierzytelności bowiem wynikające z faktur wystawionych przez spółkę, które po stronie tychże wspólników w okresie jej funkcjonowania stanowiły obciążające ich długi, po jej rozwiązaniu stanowią ułamkowe prawo własności, które jako wierzytelność przysługuje każdemu ze wspólników w proporcji odpowiadającej ich prawu do udziału w zysku. Z tego też względu byli wspólnicy nie muszą w moim przekonaniu dokonywać na rzecz nieistniejącej już spółki cywilnej jakichkolwiek płatności za nabyte od niej składniki wspólnego mienia.

W uzupełnieniu dla porządku dodać tu muszę, że jeżeli już miałoby dochodzić do płatności, to co najwyżej między wspólnikami, jeżeli nabyte przez poszczególnych wspólników mienie nie odpowiadałoby w proporcji ich prawu do udziału w zysku. Te jednak płatności nie podlegają w moim przekonaniu przepisom ustawy o PIT, które ograniczają prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków (lub odpisów amortyzacyjnych), które przekraczając kwotę 15 000 zł byłyby zapłacone na rachunek nieujęty na tzw. białej liście w rozumieniu przepisów ustawy VAT. takim bowiem przypadku mamy do czynienia z rozliczeniami pomiędzy wspólnikami rozwiązanej spółki cywilnej.

Podstawa prawna:

art. 860 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020 r. poz. 1740)

art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128)

