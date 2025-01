Wyższe składki ZUS w 2025 roku [Kierowcy]

Znamy kwotę przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia na 2025 rok. Średnia krajowa wzrośnie o 850 zł. Oznacza to wyższe składki ZUS, a także wzrost kosztów zatrudnienia kierowców w transporcie międzynarodowym.

Wyższe przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2025 roku

Zgodnie z najnowszym, oficjalnym ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Polskim, przeciętne prognozowane wynagrodzenie na 2025 rok wynosi 8 673 zł. Oznacza to, że wzrosło o około 850 zł względem 2024 roku. Podwyżka ta znacząco wpłynie na koszty zatrudnienia kierowców w transporcie międzynarodowym. Wzrost tej kwoty, która najczęściej stanowi podstawę do wyliczenia składek ZUS, przełoży się na wyższe obciążenia dla przedsiębiorców. Co to dokładnie oznacza dla firm transportowych?

Wyższe składki ZUS 2025

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie potwierdziło, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie na rok 2025 wynosi 8 673 zł. To oznacza, że jest ono wyższe o niemal 850 zł niż w 2024 roku. Dla właścicieli firm transportowych składki ZUS są jednym z kluczowych elementów kosztowych. W ostatnich latach wzrastały one systematyczne, a rok 2025 nie jest pod tym względem wyjątkiem. Należy pamiętać o tym, że przeciętne prognozowane wynagrodzenie dla kierowców w przewozach międzynarodowych, które sukcesywnie rośnie każdego roku, stanowi najczęściej podstawę do wyliczenia składek ZUS. Jego podwyższenie przełoży się na wyższe miesięczne składki, co dla przedsiębiorców zatrudniających truckerów, jeżdżących za granicę, będzie dużym obciążeniem.

Od kiedy wyższe składki ZUS?

Nowa kwota, jak co roku obowiązuje od razu od nowego roku, bez żadnego okresu przejściowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy będą wypłacać wynagrodzenie kierowcom w styczniu 2025 za pracę w grudniu 2024 roku, powinni uwzględnić w przeliczeniu już nową stawkę.

Wirtualne diety i sanitariaty - problemy z rozliczeniami

Przy rozliczeniach czasu pracy kierowców firmy transportowe nadal mają duże trudności w naliczaniu odpowiednich kwot podatków i składek ZUS. Tego typu pomyłki bardzo często są wynikiem nieznajomości obowiązujących przepisów, ich złożoności lub niedopatrzenia.