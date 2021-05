Tarcza 9.0 - można składać wnioski o postojowe [KODY PKD]

Tarcza 9.0. Przedsiębiorcy z ponad 60 branż mogą starać się o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 roku i kolejne świadczenie postojowe. Sprawdź, kto może starać się o wsparcie?

Tarcza 9.0 - wnioski

Z nowej tarczy może skorzystać kilkadziesiąt branż. Ważny jest kod PKD. Należy również wykazać 40 proc. spadek przychodów w danych miesiącach.

Kto może się starać o wsparcie z tarczy antykryzysowej 9.0?

Tarcza antykryzysowa 9.0 oprócz przedłużenia pomocy dla 46 kodów PKD, umożliwia pomoc dla dodatkowych 17 kodów PKD, najbardziej obecnie poszkodowanych przez pandemię. Pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 9.0 obejmie 63 kody PKD.

Z Tarczy 9.0 będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To ponad 60 branż z określonymi kodami PKD m.in. działalność taksówek osobowych, działalność obiektów sportowych, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych.

Poniżej 17 dodatkowych kodów PKD, które otrzymają pomoc w ramach tarczy 9.0:

47.41.Z

47.42.Z

47.43.Z

47.51.Z

47.52.Z

47.53.Z

47.54.Z

47.59.Z

47.64.Z

47.65.Z

47.75.Z

47.77.Z

51.10.Z

77.29.Z

77.39.Z

96.02.Z

96.09.Z

Tarcza 9.0 – Jakie trzeba spełnić warunki?

O wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu.

Według rozporządzenia umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z września 2020 r.

Zmiany w świadczeniu postojowym

Nowa odsłona tarczy wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od jednego maksymalnie do pięciu razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń (tj. z 19 grudnia 2020 r. i 26 lutego 2021 r.). Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Zwolnienie ze składek ZUS

Płatnicy składek nie muszą opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych, jeżeli byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., w przypadku ich opłacenia, składki będą im zwrócone; wnioski będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

Po wprowadzeniu Tarczy 9.0, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS:

za styczeń 2021 r.

albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

albo za luty 2021 r.

albo za marzec i kwiecień 2021 r.

albo za kwiecień 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie p RDZ-B7 – będzie można złożyć od 4 maja 2021 r. najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Dopłata do wynagrodzenia pracownika

Po zawarciu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy dofinansowanie przysługuje pracodawcy przez 3 miesiące i obejmuje zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i zlecenia, od którego odprowadzane są składki ZUS.

Wnioski o przyznanie dopłaty do wynagrodzeń będzie można składać do 30 czerwca 2021 r.,

Dotacja 5 tyś. zł

Mikro- i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności. W zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkukrotnie.

Wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.

