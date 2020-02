Fizjoterapeuta - ciekawa praca z przyszłością

Jakie są wymagania dla fizjoterapeuty?



Osoby, które podjęły studia na kierunku fizjoterapia po 1 października 2017 roku, aby móc pracować w zawodzie muszą ukończyć 5-letnie studia, a także odbyć półroczny staż. Ponadto wymagane jest zdanie egzaminu PEF. Mniejsze wymagania są stawiane przed osobami, które ukończyły szkołę przed tą datą. W tym przypadku wystarczy licencjat, aby móc pracować jako fizjoterapeuta. W zawodzie mogą pracować również osoby, które uzyskały tytuł technika farmacji przed 31 maja 2016 roku. Zatem ścieżek jest co najmniej kilka. Istotne znaczenie ma oczywiście fakt, że w ostatecznym rozrachunku przy staraniu o pracę liczą się wyższe kompetencje niż u innych kandydatów.



Czym zajmuje się fizjoterapeuta?



Niewątpliwie praca fizjoterapeuty wymaga przebywania wiele godzin w pozycji stojącej. Poza masażami, czy kinezyterapią bądź fizykoterapią fizjoterapeuta zajmuje się diagnostyką schorzeń na podstawie badań, np. zdjęć RTG. Dzięki temu mogą dobrać właściwe działanie terapeutyczne. Należy tutaj podkreślić, że ściśle współpracuje z lekarzami specjalistami, w szczególności neurologami i ortopedami. To zawód, który jest bardzo ciekawy i dający sporą satysfakcję. Można pomóc wielu osobom pokonać ból, kontuzje i wrócić jeśli nie do pełnej, to znacznie lepszej sprawności. Fizjoterapeuta niekoniecznie cyklicznie wykonuje ćwiczenia z pacjentem bądź nadzoruje wykonywanie ich przez pacjenta. Ci, którzy nie mają ograniczonej ruchomości najczęściej zostają poinstruowani przez fizjoterapeutę jak wykonywać ćwiczenia i mogą to robić samodzielnie w domu. Zapotrzebowanie jest tak duże, że nie ma możliwości każdego pacjenta regularnie przyjmować w gabinecie.



