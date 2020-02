Dlaczego warto zostać administratorem baz danych?

Źródło: Materiały prasowe

Administrator baz danych - czy to dobry zawód?



Praca administratora baz danych to w gruncie rzeczy zajęcie biurowe, które może wymagać wielogodzinnego spędzania czasu przed monitorem. Aby podjąć taką pracę trzeba to po prostu lubić. Konieczna jest znajomość zasad programowania, bez tego ani rusz, nie tylko nie stworzy się bazy danych, ale również nie będzie można w niej wprowadzać potrzebnych modyfikacji. Do wykonywania takiej pracy predestynowane są osoby, które ukończyły informatykę i programowanie. Tak naprawdę taki specjalista potrzebny jest w każdej większej firmie, a już na pewno tej o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym.



Jakie kompetencje są potrzebne w pracy administratora baz danych?



Poza wspomnianymi kompetencjami twardymi należy jeszcze nadmienić, że potrzebna jest znajomość języka obcego, na pewno angielskiego, ze względu na programowanie, a często również innego języka w zależności od tego w jakim środowisku tworzona jest dana baza informacji. Niewątpliwie potrzebnych jest również wiele kompetencji miękkich. Wśród nich można wymienić: cierpliwość, skrupulatność, spostrzegawczość, a także umiejętność tłumaczenia trudnych zagadnień informatycznych dla laików, którzy korzystają z danego systemu czy sieci. To praca, która może przynieść spore profity, jednak wszystko zależy od tego, z jak znaczącą na rynku firmą ma się do czynienia. Oferty pracy dla administratorów baz danych pojawiają się bardzo często. Warto nadmienić, że są to często oferty napisane w języku obcym, zatem już na wstępie pracodawca daje do zrozumienia, że niezbędna jest biegła znajomość języka obcego. Często również CV należy przygotować w języku obcym. Warto zatem mieć przygotowane dwie wersje, dzięki temu profil na portalu takim jak Pracuj.pl wygląda bardziej profesjonalnie. Dzięki temu można liczyć na odzew ze strony pracodawców.