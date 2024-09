Rewolucja w VAT dla małych podatników: nowe zwolnienie podmiotowe daje korzyść w obrotach z zagranicą

To będzie rewolucyjna nowelizacja ustawy VAT. Teraz nawet niewielka sprzedaż zagranicę np. przez platformę internetową wymusza płacenie VAT – formalnie nawet od osób nie prowadzących działalność gospodarczą i fiskus może skutecznie podatku dochodzić.

Obrót zagraniczny nie jest aktualnie objęty zwolnieniem podmiotowym z VAT, z którego korzystają podatnicy nie przekraczający w sprzedaży krajowej rocznego obrotu o wartości 200 tys. zł.

Rząd skierował do Sejmu nowelizację, zgodnie z którą od stycznia 2025 roku, drobni przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w UE, a więc także w Polsce zyskują nowe możliwości rozwoju i korzyści.

Rewolucja w VAT: zwolnienie podmiotowe także w obrocie zagranicznym

Jak wyjaśnia Bogdan Zatorski, ekspert Symfonia, po zmianie ustawy o VAT możliwe będzie stosowanie zwolnienia podmiotowego z VAT w tych państwach członkowskich, które wprowadzą u siebie procedurę szczególną dla małych przedsiębiorstw (zwaną procedura SME), przez podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w innych państwach członkowskich.

Jest to szczególnie istotne dla małych biznesów przygranicznych (handel transgraniczny) oraz planujących ekspansję online do krajów UE.

– Dotychczas dokonanie każdej transakcji poza terenem Polski – w krajach Unii wymagała od krajowego przedsiębiorcy rejestracji w kraju transakcji jako podatnik VAT. To samo dotyczyło przedsiębiorców z innych krajów UE - także mieli zobowiązanie, aby rejestrować się jako podatnicy VAT w Polsce, bez możliwości zwolnienia dla biznesu w niewielkiej skali – wyjaśnia Bogdan Zatorski.

Oznaczało to, że zaczynając np. działalność handlową (lub inny rodzaj działalności, który nie jest zwolniony przedmiotowo z VAT) na terenie krajów UE, polski przedsiębiorca musiał pobierać i rozliczać na terenie tego kraju VAT już od pierwszej transakcji.

Nie był więc konkurencyjny dla lokalnych podmiotów. I dla firm z innych krajów UE podejmujących działalność na terenie Polski też się tak działo.

– W efekcie lokalny biznes danego kraju miał przewagę konkurencyjną dzięki uprzywilejowaniu podatkowemu – miał wyłączne prawo by skorzystać z lokalnego progu zwolnienia podmiotowego z VAT – podkreśla ekspert.

Podmiotowe zwolnienie z VAT: limit krajowy i unijny

Po implementacji do krajowego porządku prawnego wskazań dyrektywy UE 2020/285, każdy przedsiębiorca prowadzący terenie danego kraju działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze mający siedzibę w innym kraju UE, będzie mógł korzystać z lokalnych krajowych limitów zwolnienia z VAT, dokładnie tak samo jak podmiot krajowy.

Z zastrzeżeniem, że łączny obrót zwolniony we wszystkich krajach UE nie przekroczy progu 100 tys. euro rocznie.

Jak wyjaśnia ekspert Symfonia, limity zwolnienia podmiotowego z VAT w poszczególnych krach UE są bardzo różne i wyznaczane w lokalnej walucie.

W Polsce to 200 tys. zł (ok. 46,8 tys. euro), w Czechach próg wynosi 1 mln CZK (ok. 39,8 tys. euro), w Słowacji 49,79 tys. euro, w Niemczech wyraźnie mniej 17,5 tys. euro, a w Szwecji tylko 30 tys. SEK (około 2,6 tys. euro).

Warto sięgnąć po nowe zwolnienie: ułatwi ekspansję zagraniczną

Obowiązek rozliczania VAT to czynności administracyjne, formalności, czyli czas i koszty oraz droższe o podatek realizowane usługi czy dostarczane towary.

– Prawo do zwolnienia podmiotowego może znacznie zmniejszyć koszty administracyjne i poprawić płynność finansową małych firm – podkreśla Bogdan Zatorski.

Firmy planujące ekspansję zagraniczną, szczególnie handlu transgranicznego i usług objętych VAT mogą skorzystać na zwolnieniu.

W ślad za prawem do zwolnienia podmiotowego w UE idą też obowiązki. W Polsce warunkami będą kwartalne raportowanie obrotów w każdym państwie członkowskim celem kontrolowania czy lokalny lub łączny próg obrotów nie został przekroczony oraz konieczność rejestracji, jako podatnik zwolniony VAT w kraju.

– Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT w kraju Unii Europejskiej, w którym nie mają siedziby, muszą przestrzegać dwóch limitów: krajowego i ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Jeśli podatnik przekroczy którykolwiek z tych limitów, traci prawo do zwolnienia z VAT – podsumowuje Bogdan Zatorski, ekspert Symfonia.