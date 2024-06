Rewolucja w handlu internetowym. Szczegółowe dane trafią do skarbówki

Szczegółowe informacje o transakcjach internetowych, w tym wynajmu mieszkań, będą przekazywane do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo, konta na platformach takich jak Allegro, OLX czy Vinted mogą zostać zablokowane, a wypłaty wstrzymane - informuje "Gazeta Wyborcza".

rozwiń >

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca

Ustawa, która wprowadza rewolucyjne zmiany w handlu internetowym, została przegłosowana przez Senat 5 czerwca. Prezydent ma podpisać ustawę w ciągu kilku dni, co oznacza, że nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca.

REKLAMA

Zapobieganie wyłudzeniom podatkowym dzięki DAC7

Ustawa, która implementuje unijną dyrektywę DAC7, ma na celu zapobieganie wyłudzeniom podatkowym. E-platformy będą zbierać dane sprzedających i przekazywać je do Urzędu Skarbowego, który będzie sprawdzał, czy dana osoba odprowadza należne podatki.

Obowiązek raportowania dla sprzedawców

E-platformy muszą do końca 2024 roku ustalić, w jaki sposób i od kogo będą zbierały informacje. Konkretne raporty o sprzedających muszą przekazać do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2025 roku. Jeśli e-platforma nie przekaże danych, grożą jej kary.

Kto będzie objęty obowiązkiem raportowania?

Obowiązek raportowania obejmie sprzedawców, którzy w ciągu roku sprzedadzą lub udostępnią na danej platformie co najmniej 30 ofert. Obowiązek obejmie również tych, którzy w ciągu roku dokonają sprzedaży towarów na łączną kwotę przekraczającą 2 tys. euro na danej platformie.

Konsekwencje nieprzekazania danych przez sprzedawcę

Jeśli sprzedawca nie przekaże potrzebnych danych platformie, ta zablokuje wypłatę wynagrodzenia za sprzedawane towary czy usługi. Jeśli sprzedawca nadal nie będzie chciał przekazać danych, e-platforma zablokuje konto sprzedającego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Skarbówka zainteresowana osobami handlującymi w sieci

Skarbówka jest szczególnie zainteresowana osobami, które handlują w sieci, ogłaszają swoje usługi na portalach społecznościowych, ale nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza to działalność prowadzona w sposób zorganizowany, ciągły i w celach zarobkowych.