Składka zdrowotna: 419,46 zł, 699,11 zł lub 1258,39 zł co miesiąc. Tyle zapłacą w 2024 roku ryczałtowcy

Główny Urząd Statystyczny podał, iż średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7767,85 zł. Jest ono podstawą do ustalenia na kolejny rok składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców płacących ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Znaczny wzrost średniego wynagrodzenia (z 6965,94 zł za IV kwartał 2022 r.) sprawia, że i same składki w roku bieżącym będą wyższe odpowiednio o o 43,30 zł, 72,18 zł i 129,91 zł.

REKLAMA

Składka na ubezpieczenie zdrowotne ryczałtowców

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład ryczałtowcy płacą składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w zależności od osiąganego przychodu. Podstawę do naliczenia stanowi odpowiedni odsetek średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale – podawany przez Główny Urząd Statystyczny co roku około 20 stycznia.

W poniedziałek 22 stycznia GUS podał tę kwotę dla IV kwartału 2023 r.

Ryczałtowcy osiągający przychody do 60 tys. zł płacą 9-procentową składkę w wysokości naliczanej od 60 proc. tej średniej krajowej. Obroty w widełkach 60-300 tys. zł to już 9 proc. do 100 proc. średniego wynagrodzenia, zaś obroty powyżej 300 tys. zł sprawiają, że podstawą do wyliczenia 9-procentowej składki dla NFZ jest 180 proc. tej średniej krajowej.

Ile składki zdrowotnej co miesiąc zapłaci ryczałtowiec w 2024 roku

Zgodnie z osiąganym obrotem:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ryczałtowiec osiągający do 60 tys. zł przychodu – zapłaci teraz 419,46 zł miesięcznie zamiast 376,16 zł, jak było do tej pory.

Ryczałtowiec z przychodem pomiędzy 60 tys. zł a 300 tys. zł zapłaci w 2024 r. tytułem składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne co miesiąc 699,11 zł , zamiast płaconych do tej pory 626,93 zł).

do tej pory 626,93 zł). Natomiast ryczałtowiec z przychodami powyżej 300 tys. zł teraz tytułem składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne płacił będzie co miesiąc 1258,39 zł; do tej pory płacił 1128,48 zł.

W ubiegłym roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę podatku dochodowego od osób fizycznych wybrało ponad milion przedsiębiorców. Wielu z nich zdecydowało się na ryczałt ze względu na najkorzystniejszy sposób opłacania składki zdrowotnej.

Dodać należy, że ryczałtowiec ma prawo odliczenia połowy zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu.