Przedsiębiorcy negatywnie oceniają Polski Ład

Polski Ład - przedsiębiorcy. Zdecydowana większość przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ma krytyczny stosunek do zmian, które wprowadza Polski Ład - wynika z badania. Prawie 2/3 respondentów przyznało, że nie czuje się odpowiednio poinformowane, jak nowe prawo wpłynie na ich firmy. Największe obawy budzi w nich wzrost kosztów prowadzania działalności. 44% badanych wskazało, że przez to mogą być zmuszeni do podniesienia cen.

Polski Ład a rozliczenie kosztów remontu mieszkania pod wynajem - do kiedy można skorzystać ?

Remont mieszkania pod wynajem. Polski Ład to szereg zmian podatkowych. Nowe regulacje objęły również prywatny najem mieszkań. Po zmianie przepisów właściciele mieszkań nie będą już mogli odliczyć kosztów remontu mieszkania. Kiedy zmiany dotyczące najmu wejdą w życie?

Energia z OZE – Polska osiągnęła cel na 2020 r.

Pozyskiwanie energii z OZE jest elementem transformacji energetycznej, która już ma miejsce w całej Europie. Jaki udział w pozyskiwaniu energii w Polsce mają odnawialne źródła energii?

Alkotest on-line: sprawdź ile masz promili we krwi

Alkotest on-line: sprawdź ile masz promili we krwi. To hasło, które bierzemy na warsztat dziś. Jak działają wirtualne alkomaty? Oto odpowiedź.

Dowód z mObywatela będzie powszechnie akceptowany jako dowód tożsamości

Dowód z mObywatela. Trwają prace nad zmianami w prawie, dzięki którym dowód z mObywatela będzie powszechnie akceptowanym dowodem tożsamości - poinformował w czwartek sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. Przesłanie projektu do Sejmu jest możliwe w połowie 2022 roku - dodał.

Park handlowy to dobry biznes

Park handlowy to dobry biznes. Nasilający się trend lokalności i ewolucja nawyków zakupowych spotęgowała popularność obiektów handlowych typu convenience. Parki handlowe i nieduże centra zakupowe mocno zyskały na znaczeniu, co motywuje deweloperów do intensywniejszego działania. Grono inwestorów planujących realizację obiektów handlowych w tym formacie z kwartału na kwartał rośnie. Poza elastycznością powierzchni i niższymi stawkami najmu, parki handlowe wygrywają przede wszystkim swoim usytuowaniem w pobliżu klientów, co jest dziś czynnikiem kluczowym.

Palarnia w firmie

Palarnia w firmie. Wprowadzony w 2010 roku zakaz palenia w miejscach publicznych początkowo wzbudzał protesty, ale bez wątpienia sprawił, że dziś jesteśmy dużo mniej narażeni na bierne wdychanie dymu z papierosów. Czy spowodował jednak, że przestaliśmy palić w czasie pracy, odwiedzając centra handlowe, urzędy, restauracje, puby? Bynajmniej. Liczba nałogowych palaczy systematycznie spada, ale po tytoń wciąż regularnie sięga ponad 20 proc. Polaków. Pozbawieni innej możliwości, wychodzą na papierosa na zewnątrz, co w czasie zimy nie jest przyjemne, a wręcz grozi przeziębieniem. Problem ten dotyczy nie tylko gości lokali gastronomicznych, galerii handlowych, hoteli czy pasażerów na dworcach i lotniskach, ale też wszystkich pracowników.

Inwestycje w nieruchomości komercyjne – Polska na czele regionu CEE

Inwestycje w nieruchomości komercyjne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej cieszą się dużym wzięciem, co odzwierciedlają dobre wyniki. Jak wypadła Polska?

Mapa ładowarek PlugShare: sprawdź gdzie jest i czy jest wolna

Mapa ładowarek PlugShare pokazuje nie tylko wszystkie punkty ładowania w Polsce, ale również wskazuje czy w danym momencie są one wolne.

Święta Bożego Narodzenia – ile Polacy wydadzą na prezenty? [Badanie]

Święta Bożego Narodzenia to czas przepełniony serdecznością, miłością, spotkaniami z bliskimi i obdarowywaniem ich prezentami. Jednak w tym roku są one okraszone również szalejącą inflacją. Przełoży się ona na liczbę prezentów, czy też ich jakość? Ile pieniędzy w tym roku przeznaczą na nie Polacy?

Czynsz za mieszkanie komunalne - jak jest ustalany?

Czynsz za mieszkanie komunalne. Gminy posiadają swobodę w zakresie ustalania czynszu za mieszkania komunalne. Stawki czynszów muszą jednak odzwierciedlać np. stan lokalu oraz budynku. Wiele samorządów gminnych ustala roczny czynsz na poziomie znacznie mniejszym od ustawowego limitu (wynoszącego 3% wartości odtworzeniowej mieszkania). Lokale socjalne oraz pomieszczenia tymczasowe muszą być przynajmniej dwukrotnie tańsze niż komunalne mieszkania z najniższym czynszem.

Nowa Kia Sportage 2022: ile kosztuje? Jakie ma dane techniczne?

Nowa Kia Sportage 2022 zadebiutowała kilka dni temu na rynku polskim. Co wiadomo o modelu? Ile kosztuje? Z jakimi silnikami występuje? Sprawdzamy.

Milenialsi na rynku nieruchomości – zmienią segment premium?

Pokolenie urodzone w latach 1980-1995 już na dobre zagościło na rynku nieruchomości. Czy Millenialsi wybierają również inwestycje premium? Jaką rolę odegrają na rynku luksusowych apartamentów?

Polski Ład - MRiT uruchomiło infolinię dla obywateli i przedsiębiorców

Wraz z początkiem roku w życie wejście szereg zmian dotyczących polskiej gospodarki w związku z programem Polski Ład. Nowe regulacje prawne zostały powołane w krótkim czasie od ich wprowadzenia rodząc więc szereg wątpliwości i pytań. Gdzie będzie można zaczerpnąć informacji i odpowiedzi na pytania?

Test: Renault Express Van: Mikołaj ma pomocnika. Ja go poznałem

Test: Renault Express Van – ma benzynowy silnik, moc i całą masę... praktyczności. I choć jest srebrny, przysięgam że musi pomagać Mikołajowi.

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym

Ładowanie samochodu elektrycznego w garażu podziemnym: czy jest możliwe, a jak tak, to jak dużego zachodu wymaga?

Zabezpieczenie na majątku firmy - warunki

Zabezpieczenie na majątku firmy jest możliwe tylko jeśli urząd skarbowy wykaże, że przedsiębiorca zbywa majątek albo notorycznie nie płaci podatków. Tak orzekł WSA w Łodzi.

Łukasz Garbal: Wedlowie potrafili uczyć się na błędach [PODCAST]

Jakie formy promocji i komunikacji stosowali Wedlowie? Czy w ich działalności przejawiały się elementy dzisiejszego CSR? Jak zmieniała się firma przechodząc w ręce kolejnych pokoleń?

Rynek materiałów budowlanych – ceny ostro w górę

Kolejny rekord drożyzny materiałów budowlanych. Czy jest nadzieja na koniec windowania cen?

Nowe mandaty: od kiedy? To pewne, od 1 stycznia 2022 r.

Nowe mandaty: od kiedy? Prezydent podpisał nowelizację podwyższającą kary dla kierowców. A to oznacza, że 1 stycznia 2022 r. zmiany wejdą w życie.

Izera: kiedy produkcja? Pod koniec 2024 roku

Izera: kiedy produkcja? Prezes EMP Piotr Zaremba powiedział, że produkcja polskiego samochodu elektrycznego może ruszyć pod koniec 2024 roku.

Rośnie popyt na jabłka klubowe, eko oraz bez pozostałości środków ochronnych

Konsumenci odchodzą od standardowych jabłek deserowych na rzecz bardziej wyszukanych, wyższej jakości, lepiej konfekcjonowanych. Aby sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym, stawić czoła konkurencji, ale i więcej zarobić, polscy sadownicy powinni rozważyć zwrot w kierunku jabłek klubowych, ekologicznych czy choćby bez pozostałości środków ochrony roślin – zauważył Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Akcyza na alkohol i papierosy: Prezydent podpisał nowelę ustawy

Akcyza na alkohol i papierosy. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada podniesienie stawek akcyzy m.in. na alkohol, papierosy i tytoń - poinformowała we wtorek kancelaria prezydenta.

Kryptowaluty. Blisko co dziesiąty mieszkaniec Niderlandów inwestuje w kryptowaluty

Kryptowaluty. Liczba Holendrów, którzy inwestują w kryptowaluty, takie jak m.in. bitcoin i ethereum, wzrosła w tym roku do 1,6 mln (ok. 10 proc. populacji kraju); to o ponad 570 tys. więcej niż w 2020 r. - wynika z badań pracowni Kantar.

Czas pracy kierowców. Projekt noweli wraca do komisji

Czas pracy kierowców. Sejm zdecydował we wtorek, że projekt noweli dotyczący m.in. czasu pracy kierowców wraca do komisji infrastruktury z poprawkami, o które zabiegają organizacje branży transportu międzynarodowego.