Raport: 61 proc. przedsiębiorców uważa grupy VAT za interesujące rozwiązanie

Silnik wodorowy: jak działa i czemu jest taki eko?

Silnik wodorowy: jak działa? Coraz więcej mówi się o autach wodorowy. Tylko do czego tak właściwie jest im ten wodór potrzebny?

Rolniczy handel detaliczny: można już składać wnioski o wsparcie

Od 30 listopada można ubiegać się o wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje dokumenty do 29 grudnia br. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy lub ich małżonkowie oraz domownicy.

Branża DIY: Pięć kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej

Branża DIY, jak zdobyć przewagę konkurencyjną? Dobra passa producentów artykułów do domu i ogrodu trwa. W 2020 roku światowy rynek DIY wzrósł o blisko 14 proc. do łącznej wartości 701 mld euro[1]. Duży w tym udział mają polscy eksporterzy, którzy systematycznie zwiększają wolumen dostawy swoich towarów do europejskich sieci sklepów typu „home improvement”, zwłaszcza w Niemczech. Na tak wysoce konkurencyjnym rynku, z ustabilizowanym asortymentem i stabilnym poziomem cen, szczególnego znaczenia nabiera efektywna logistyka.

Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Farba, szkło, tapeta, blacha, kamień, beton, drewno?

Co zamiast glazury w łazience i kuchni? Płytki na ścianach w łazience czy nad blatem w kuchni to praktyczne, ale standardowe rozwiązanie. A gdyby je tak zastąpić innym materiałem? Sprawdźmy, jakie mamy możliwości i co będzie dla nas przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Niezależnie na jaką opcję się zdecydujemy, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim to, że okładzina na ścianę w kuchni i łazience powinna być odporna na zawilgocenie oraz na różnego rodzaju zaplamienia.

Turystyka i gastronomia najlepsze w cyfrowych doświadczeniach klientów

Turystyka i gastronomia liderami raportu oceniającego poziom obsługi klienta i dostarczanych mu, w cyfrowych kanałach, doświadczeń zakupowych. Spośród 11 uwzględnionych sektorów gospodarki, najwyższy wynik uzyskała branża turystyczno-gastronomiczna.

Czy auto może chodzić na wolnych obrotach?

Czy auto może chodzić na wolnych obrotach? Z technologicznego punktu widzenia tak. Tylko czy to jest dla niego zdrowe? No właśnie.

Raport: 61 proc. przedsiębiorców uważa grupy VAT za interesujące rozwiązanie

Grupy VAT za interesujące rozwiązanie uważa 61 proc. przedsiębiorców, choć przyznaje, że ważne dla nich są szczegóły – wynika z opublikowanych we wtorek wyników ankiety CRIDO i BCC, przeprowadzonej wśród przedsiębiorców.

E-podpis planuje wdrożyć 64% firm

E-podpis posiada jedynie 22% firm z sektora MŚP, a prawie trzy razy więcej planuje taką inwestycję w ciągu maksymalnie 3 lat – wynika z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą”. Tempo wdrażania e-podpisu jest zdeterminowane wielkością organizacji. Korzysta z niego najwięcej mikro przedsiębiorców (29%), podczas gdy w małych firmach ten odsetek wynosi 18%, a w średnich 22%.

Czy pęknięta szyba może wypaść?

Czy pękniętą szyba może wypaść? W scenariuszu maksymalnie pesymistycznym pewnie tak. Tylko jak duża jest szansa, że on wystąpi?

Nissan Leaf: regeneracja baterii nie jest potrzebna...

Nissan Leaf: regeneracja baterii w tym modelu nie jest konieczna. Inżynierowie wpadli na inny pomysł. Stare baterie zostaną wykorzystane na... kolei!

Czy rozgrzewać silnik zimą? No właśnie...

Czy rozgrzewać silnik zimą? To pytanie, które późną jesienią zadaje każdy kierowca. Jak najlepiej na nie odpowiedzieć? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Rynek mieszkaniowy - kiedy ceny przestaną rosnąć?

Rynek mieszkaniowy - kiedy ceny przestaną rosnąć? Mieszkania w Polsce zdrożały w ciągu roku o ponad 10% - wynika z nowych danych NBP. Wzrosty powinny spowolnić – jeśli np. rządowi uda się batalia z funduszami kupującymi mieszkania na wynajem, a podwyżki stóp procentowych ograniczą akcję kredytową.

Czynności wyłączone z pojęcia samodzielnej działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej jest bardzo istotne w przepisach ustawy o podatku VAT, ponieważ definiuje ono podatnika, a w dalszej kolejności jest jednym z elementów określających, czy czynność będzie opodatkowana VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne samodzielnie wykonujące działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z definicji wynika więc, że elementem niezbędnym opodatkowania VAT jest wykonywanie działalności gospodarczej w sposób samodzielny.

Jak sprawdzać opony całoroczne?

Jak sprawdzać opony całoroczne? Bo choć nadają się na każdy sezon, nadal wymagają nieco uwagi od kierowcy. Powinien on pamiętać o...

Zapłata za środki trwałe nabyte od spółki cywilnej przed likwidacją

Spółka cywilna uległa likwidacji. Czy wspólnicy muszą zapłacić spółce cywilnej po jej likwidacji za środki trwałe nabyte wcześniej od spółki?

Punkty ładowania elektryków. Blisko 2 mld zł na ich rozwój

Punkty ładowania elektryków. Uruchamiamy program wsparcia rozwoju infrastruktury do ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych z budżetem sięgającym blisko 2 mld zł - poinformował w poniedziałek wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Faktury wystawiane byłemu pracodawcy a ulga na start

Czy przedsiębiorcy wystawiającemu faktury byłemu pracodawcy przysługuje ulga na start? Kto może skorzystać z ulgi na start?

Wypadek bez prawa jazdy: rachunek będzie wysoki...

Wypadek bez prawa jazdy? To jeden z czarniejszych scenariuszy. Bo choć ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, kierowca odda je co do złotówki.

Wyższe zarobki kierowców od 2022 r.

Zarobki kierowców mogą być nawet dwukrotnie wyższe od lutego 2022 r. Zamiast 7000 zł zarobią 14000 zł? Jaka jest sytuacja firm transportowych w Polsce?

Samochód marzeń z dzieciństwa? Tak, dziś możesz go mieć!

Samochód marzeń z dzieciństwa? Każdy moto-maniak ma auto, do którego wzdychał lata temu. Może zatem pora, aby marzenie zrealizować?

Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie I-IX wzrósł o 6,9 proc. rdr

Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie styczeń-wrzesień wzrósł o 6,9 proc. rdr do 27,1 mld euro - podał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, powołując się na dane Ministerstwa Finansów.

Najem okazjonalny – czym jest, czy warto go stosować?

Najem okazjonalny funkcjonuje w naszej przestrzeni prawnej od ponad 10 lat. I choć od dawna jest dostępny, to wciąż tylko część wynajmujących korzysta z tego rozwiązania. Czy to brak wiedzy, czy może chęć zaoszczędzenia albo pewność “że u mnie nic się nie wydarzy” są powodem takiego stanu rzeczy? Warto przeanalizować instytucję najmu okazjonalnego i rozważyć, czy warto stosować to rozwiązanie.

Ceny energii. Inteligentne rozwiązania szansą dla przemysłu

Ceny energii, czy czeka nas wzrost cen? W całej Europie przemysł wkracza w zimowe miesiące z niepewnością dotyczącą stabilności cen energii. Ceny gazu ziemnego osiągnęły już poziom sześciokrotnie wyższy niż w tym samym okresie w 2020 roku. Rosnące koszty energii mogą stanowić zagrożenie dla konkurencyjności firm przemysłowych. Jak przemysł może zabezpieczyć się przed rosnącymi cenami prądu i widmem blackoutów? Pomocne mogą być magazynowanie energii, inteligentne czujniki oraz własne źródła pozyskiwania mocy, np. ze słońca.

Toyota Corolla 2022: co się zmieni w japońskim hicie?

Toyota Corolla 2022, czyli japoński producent szykuje szereg delikatnych zmian dedykowanych hitowemu modelowi. Co oznacza mini-lifting?

Zaległości branży e-commerce [BADANIE]

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK wynika, iż zaległości e-commerce przekraczają 292 mln zł. Rosną jednak wolniej niż przed pandemią.