Jaka stawka ryczałtu dla wykonawcy instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Wymiana kopciuchów. Mimo programów dopłat do wymiany pieców wciąż wielu z nas jest skazanych na wdychanie szkodliwych substancji. Właściciele nieruchomości nie mają motywacji, by wymienić trujący kocioł.

Volkswagen ID.3 jest chętnie wybierany przez Europejczyków. To raz. Dwa przyciągają do marki przede wszystkim nowych klientów.

Wzrosła liczba osób oceniających wpływ kobiet na rozwój sektora finansowego jako duży – z 12% w 2018 roku poprzez 17% w 2019 roku do 26% w roku 2021 - wynika z 3. edycji badania „Kobiety w Finansach” przeprowadzonego przez Antal oraz CFA Society Poland. Największy wpływ mają na to malejące nierówności wynagrodzeń oferowanych w sektorze – które jednak wciąż należą do najwyższych – zarówno w porównaniu do innych sektorów jak i krajów Unii Europejskiej.

BADANIE: Biuro czy home office

Firma Dailyfruits zrealizowała badanie „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy?”, aby sprawdzić jak zmienia się nastawienie Polaków do różnych modeli wykonywania obowiązków służbowych. Co trzeci zapytany pracownik zadeklarował, że woli pracować w biurze niż na home office. Trzy największe zalety tej formy pracy według respondentów to: atmosfera, którą we wspólnej przestrzeni tworzą ludzie, dostęp do infrastruktury biura w zakresie sprzętu i ergonomicznego miejsca pracy oraz benefity biurowe.