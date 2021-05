Nowy Ład i kwota wolna od podatku. Jest zapowiedź zmiany

Sprzedaż mieszkania. Mimo początkowych obaw rynku deweloperskiego o brak zainteresowania zakupem lokali, pandemia oszczędziła mieszkaniówkę. Zarówno słupki popytu, jak i te cenowe wciąż szybują ku górze ze wszystkimi tego konsekwencjami. Czy jest to dobry czas na sprzedaż mieszkania i co warto wiedzieć przy takiej operacji?

Mieszkanie z wielkiej płyty. Niższa cena, dobra lokalizacja i rozwinięta infrastruktura, to trzy najważniejsze atuty blokowisk z wielkiej płyty. Choć PRL-owskie budynki mają swoje mankamenty, to Polacy tak chętnie je kupują, że ich oferta jest mocno przebrana.

Wynajem mieszkania - kontrola stanu mieszkania przez właściciela. Wejście właściciela (wynajmującego) do mieszkania lub domu, które nie zostało uzgodnione z najemcą wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Tego ryzyka można uniknąć ustalając w umowie najmu zasady wizytacji mieszkania. Wyjątkowo, w szczególnych sytuacjach związanych z awarią, właściciel może wejść do wynajmowanego mieszkania bez zapowiedzi.

Pandemia wpłynęła wyraźnie na zdolność firm do terminowego regulowania zobowiązań. Obecnie co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że płaci z opóźnieniem.

Dzień Dziecka 2021: Najmłodsi przejmują podcast [PODCAST]

Co najmłodsi myślą o zdalnym nauczaniu? Czy chcieli wracać do szkoły? Czym dla nich jest koronawirus i czy telefon służy tylko do rozmowy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu