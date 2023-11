Outsourcing działu prawnego. Na czym polega i jakie może przynieść korzyści?

Codzienne zakupy wciąż są bardzo kosztowne, ale można zauważyć spadek dynamiki wzrostu cen. W październiku br. ceny detaliczne poszły w górę średnio o 8,1% rdr. To pierwszy jednocyfrowy wzrost w relacji rocznej od wielu miesięcy. Co z listy codziennych zakupów wciąż utrzymuje się w TOP 10 drożyzny? A co potaniało?