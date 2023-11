Do kogo należy znak towarowy DIEGO MARADONA?

W wyroku z 7 listopada 2023 r. Sąd Unii Europejskiej potwierdził odmowę rejestracji przez EUIPO przeniesienia prawa do znaku towarowego DIEGO MARADONA na rzecz argentyńskiej spółki Sattvica. W toku postępowania Sąd stwierdził, że prawo do tego znaku towarowego przysługuje spadkobiercom słynnego, już nieżyjącego, piłkarza Diego Armando Maradony.

Znak towarowy DIEGO MARADONA - na czym polegał spór

Sattvica jest spółką z siedzibą w Buenos Aires (Argentyna), należącą do byłego adwokata piłkarza Diega Armanda Maradony.

W lipcu 2001 r. D. Maradona dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) zgłoszenia oznaczenia słownego DIEGO MARADONA jako unijnego znaku towarowego.

Zgłoszenia do rejestracji dokonano dla szeregu produktów do higieny osobistej i artykułów drogeryjnych, a także odzieży, obuwia i nakryć głowy, w tym ubrań i butów sportowych. Zgłoszenie obejmowało również szeroki i różnorodny wachlarz usług, od gastronomicznych i hotelowych po usługi informatyczne i zarządzanie prawami autorskimi.



Znak towarowy zarejestrowano w styczniu 2008 r. D. Maradona zmarł w listopadzie 2020 r.



W styczniu 2021 r., uznając, że prawo do znaku towarowego zostało na nią przeniesione, Sattvica wniosła do EUIPO o zarejestrowanie tego przeniesienia na podstawie dwóch dokumentów sporządzonych przez D. Maradonę: zezwolenia na handlowe wykorzystywanie znaków towarowych z 26 grudnia 2015 r. oraz niedatowanego porozumienia zezwalającego na używanie znaku towarowego.



EUIPO wpisało najpierw przeniesienie do rejestru.



Spadkobiercy D. Maradony doprowadzili następnie do unieważnienia wpisu przeniesienia prawa do znaku towarowego. W decyzji z marca 2022 r. EUIPO uznało, że Sattvica nie przedstawiła dokumentów należycie stwierdzających przeniesienie na nią prawa do znaku towarowego.

Sąd UE potwierdza ocenę EUIPO: nie doszło do cesji znaku towarowego

Sattvica wniosła do Sądu Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności tej decyzji EUIPO. Sąd oddalił skargę wniesioną przez Sattvicę.



Sąd potwierdził ocenę dokonaną przez EUIPO: dokumenty przedstawione przez tę spółkę nie uzasadniają formalnie dokonania na jej rzecz cesji znaku towarowego w ramach umowy zawartej między dwiema stronami (Sattvicą i D. Maradoną).



Ponadto, ponieważ D. Maradona zmarł przed złożeniem wniosku o rejestrację przeniesienia, Sattvica nie mogła uzupełnić stwierdzonych braków. Nie była również w stanie przedstawić żadnych innych dokumentów.



Źródło: Postanowienie z 7 listopada 2023 r. drugiej izby Sądu UE w sprawie: T-299/22.