Sposoby kontroli pracownika

System monitoringu

Kamery przemysłowe nie mogą być instalowane w miejscach wydzielonych jako strefy intymne pracowników, tj. w szatniach, pomieszczeniach socjalnych oraz łazienkach. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby reszta zakładu pracy była naszpikowana czujną elektroniką. Przeważnie pracodawcy zakładają monitoring pod przykrywką bezpieczeństwa, np. pod punktem ksero pojawiają się kamery ze względu na możliwość kradzieży drogiego sprzętu. Tak naprawdę szefostwo w danej firmie wychodzi z założenia, że niepilnowany pracownik to niewydolny pracownik. Prawdą jednak jest to, iż pod czujnym okiem kamer rzadziej ulegamy rozproszeniu ze względu na inwigilację. Niemniej, należy zwrócić uwagę, iż nadal może być to praca wykonywana w sposób niechlujny i powierzchowny.

Przeszukiwanie pracowników

Przeszukanie pracownika wykonane przez pracodawcę bądź kierownika wykonywane jest zazwyczaj w zakładach, w których załoga ma styczność z produktami wystawionymi na sprzedaż. Odbywa się ono w ramach dobrowolnego okazania zawartości plecaków, toreb oraz kieszeni ubrań. Tego typu czynności są niezwykle intymne, dlatego muszą być ujęte nie tylko w umowie, ale i w wewnętrznym regulaminie zakładu pracy. Jest to bardzo stresująca i nietaktowna praktyka, która kategoryzuje wszystkich pracowników, uznając ich za potencjalnych złodziei. Jeśli zauważymy, iż przeszukanie wkracza i ingeruje bardzo głęboko w sferę prywatną pracowników, powinniśmy niezwłocznie zgłosić tego typu zachowania szefostwu bądź Państwowej Inspekcji Pracy.

Karty zakładowe

Karty zakładowe to forma kontroli pracowniczej doskonale znana w zakładach przemysłowych. Obecnie nawet pracownicy korporacyjni posiadają tego typu przedmioty, które pełnią rolę przepustek oraz wejściówek magnetycznych do drzwi. Za każdym razem, gdy dany pracownik użyje karty, zostaje zapisany w elektronicznej bazie danych. Może być wówczas rozliczany z tego, gdzie porusza się w trakcie obowiązków służbowych, ile czasu poświęca na przerwy oraz czy pracuje wydajnie. Karty zakładowe to wygodny i subtelny sposób sprawowania kontroli, który sprawdza się dobrze zwłaszcza w dużych firmach i przedsiębiorstwach.