Czy zadośćuczynienia wypłacone na skutek błędów lekarskich mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

Nie, według najnowszych wyjaśnień organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych wskazane wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Kosztami podatkowymi są wydatki ponoszone przez podatników w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 updop).

Mając to na uwadze, należy wskazać, że nie ma przepisu wyłączającego możliwość zaliczania wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Uwzględniwszy specyfikę działalności szpitali, można by uznać, że wydatki będące konsekwencją ryzyka podejmowanego przy leczeniu pacjentów są wydatkami związanymi z funkcjonowaniem szpitali (a więc wydatkami ponoszonymi w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów). Podobne stanowisko przez kilka lat dominowało w wyjaśnieniach organów podatkowych. Przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 kwietnia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-13/13-4/GG) czy interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 sierpnia 2014 r. (sygn. IBPBI/2/423-649/14/JD) oraz z 25 stycznia 2016 r. (sygn. IBPB1-2/4510-808/15/JP). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji:

(...) mając na uwadze fakt, że każdy poniesiony przez podatnika wydatek należy oceniać indywidualnie, że wydatki poniesione na pokrycie kosztów na rzecz osoby poszkodowanej z powodu błędu w leczeniu, zasądzone prawomocnym wyrokiem sądowym, tj. kwotę zadośćuczynienia, odszkodowania, odsetki od świadczeń głównych oraz koszty sądowe, mogą zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako wydatki związane z zachowaniem źródła przychodów. Tym samym należy przyjąć, że są one potrącalne w dacie ich poniesienia.

