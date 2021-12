Leasing - polskie firmy zwiększają inwestycje

Jak wynika z najnowszego raportu „Leasing Index” przygotowanego przez Santander Leasing Polska, inwestycje wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wzrosły podczas pandemii koronawirusa o 25%. Największym beneficjentem tych wzrostów są nowe technologie, w tym usługi chmurowe.

Leasing - jak korzystają z niego małe firmy?

Trzecia edycja badania „Leasing Index” zrealizowanego przez Santander Leasing, wskazuje, że wzrasta poziom wykorzystania leasingu wśród małych firm. Korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje w tym roku 49 proc. przedsiębiorstw zatrudniających na stałe od 2 do 49 pracowników.

W porównaniu do badania z 2019 r. jest to odsetek wyższy o 6 pproc., a w porównaniu do edycji z 2016 r. różnica wynosi +14 pproc. Skorzystanie z leasingu w przyszłości rozważa kolejne 18 proc. firm.

Największą różnicę względem poprzednich lat, wśród form finansowania zewnętrznego można zauważyć w przypadku dotacji i subwencji krajowych. Jest to w oczywisty sposób powiązane ze wsparciem z tarcz antykryzysowych uchwalanych przez rząd, w związku z pandemią koronawirusa.

Wśród małych firm aż 49% respondentów deklaruje, że leasing jest wykorzystywany obecnie lub w przeszłości jako źródło finansowania. Jest to wzrost o 6 pproc. Względem badania z 2019 roku. Dodatkowo, 18% małych przedsiębiorców niekorzystających obecnie z leasingu, deklaruje, że jest on rozważany w przyszłości. Poziom wykorzystywania leasingu wrasta wraz z wielkością firmy, w przypadku jednoosobowych działalności wynosi on 37 proc., w przedsiębiorstwach od 2 do 9 pracowników ten poziom to aż 53 proc., a w firmach zatrudniających do 49 osób 52 proc.

Leasing - w co inwestują przedsiębiorcy?

Z badania „Leasing Index” wynika, iż zdecydowanie, najwięcej pozytywnych odpowiedzi dotyczyło zakupu urządzeń mobilnych do prowadzenia firmy. Odpowiedzi pozytywnej udzieliło aż 90% pytanych. Korzystanie lub planowanie korzystanie z rozwiązań mobilnych do prowadzenia firmy można również w sposób bezpośredni skorelować z pandemią koronowirusa, lockdownu oraz konieczności pracy zdalnej w wielu branżach gospodarki.

Na odpowiednio drugim i trzecim miejscu znalazły się rozwiązania dotyczące przechowywania danych w chmurze (35%) oraz rozwiązania CRM (33%), a następnie rozwiązania dotyczące automatyzacji procesów w firmie. Wszystkie te dane wskazują na ogromne wzrosty w zainteresowaniu przedsiębiorców usługami IT. Rozwiązania automatyzacji procesów w firmie są wykorzystywane w tej chwili, w co szóstym przedsiębiorstwie. Z programów ERP do zarządzania firmą korzysta 10 proc. podmiotów i niemal drugie tyle ją wdroży lada moment, natomiast sztuczną inteligencją posługuje się 8 proc. i tyle samo ma jej wprowadzenie w nieodległych planach.

Cloud compiuting szansą na rozwój

Rozwiązania chmurowe to jedna z najszybciej rozrastających się dziedzin IT, dająca duże możliwości na rozwój firmy, automatyzację procesów przedsiębiorstwa oraz wzrost dostępności i bezpieczeństwa danych. Aktualnie z rozwiązań chmurowych korzysta 22 proc mikrofirm (jednoosobowych działalności), 20 proc. zatrudniających od dwóch do dziewięciu osób oraz 26 proc. przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób. Plany rozwoju tej technologii ma odpowiednio 9, 14 i 17 proc. badanych podmiotów.

Warto zaznaczyć, że nowe technologie znalazły się w zestawieniu jako jedna z trzech głównych gałęzi rozwoju firm ze względu na pandemię, która zdecydowanie przyspieszyła procesy optymalizujące prace zdalne oraz prace w sieci wielu przedsiębiorstw. W najbliższych latach, bez względu na rozwój sytuacji pandemicznej, eksperci nie spodziewają się załamania tych trendów.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl