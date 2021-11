Faktury wystawiane byłemu pracodawcy a ulga na start

Czy przedsiębiorcy wystawiającemu faktury byłemu pracodawcy przysługuje ulga na start? Kto może skorzystać z ulgi na start?

Wystawianie faktur byłemu pracodawcy a ulga na start

Pytanie: Czy w przypadku gdy osoba zatrudniona u danego pracodawcy zwalnia się od niego i od razu zakłada swoją działalność jednoosobową oraz wystawia na niego 1 z 3 FV co miesiąc (2 pozostałe na kogoś innego) czy może korzystać z ulgi na start w ZUS-ie?

Odpowiedź: W przypadku wskazanym w zapytaniu, to, czy zainteresowany będzie mógł skorzystać z ulgi na start, zależy od tego, czy w ramach prowadzonej działalności będzie wykonywał te same czynności, które wykonywał w czasie trwającego stosunku pracy, czy też będą to inne czynności. Jeśli to będą inne czynności chociaż wykonywane na rzecz byłego pracodawcy, może skorzystać z ulgi na start. Jeśli jednak będą to takie same czynności, nie ma możliwości skorzystania z tej formy. Liczba wystawianych faktur nie ma tutaj znaczenia.

Ulga na start - kiedy przysługuje?

Uzasadnienie: Ulga na start obowiązuje przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Jeżeli dana osoba rozpocznie działalność w trakcie miesiąca, tego miesiąca nie wlicza się do 6 miesięcy, w których może korzystać z ulgi na start. Jeśli działalność rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wlicza się do 6 miesięcy, w których można korzystać z ulgi.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych, podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 5 lat od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności, nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Z ulgi na start można zrezygnować:

w dowolnym, wybranym momencie, przed upływem 6 miesięcy,

po upływie 6 miesięcy,

Preferencyjne składki ZUS - kiedy?

W obu przypadkach, zarówno wcześniejszej rezygnacji z ulgi, jak i kiedy skończył się okres jej obowiązywania, można zacząć korzystać z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS, od preferencyjnej podstawy. Preferencyjne składki przysługują za pełne 24 miesiące. W przypadku rezygnacji z ulgi na start np. w połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

W takim przypadku należy:

wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40,

zgłosić do ubezpieczeń społecznych w ramach preferencyjnych składek, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70.

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 423)

