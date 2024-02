Pompa ciepła, magazyn energii, fotowoltaika teraz dostępne w leasingu europejskim dla sklepów, punktów usługowych i rolników

Teraz przedsiębiorcy, małe i średnie firmy produkcyjne, sklepy, salony samochodowe czy rolnicy, mogą ubiegać się o leasing pojazdów elektrycznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii oraz maszyn i urządzeń na atrakcyjnych warunkach. Są nowe środki finansowe pozwalające zwiększyć ofertę – i to na korzystniejszych niż uprzednio warunkach.

Korzystniejsza oferta finansowa dla puli umów w kwocie 1,6 mld zł jest możliwa dzięki współpracy EFL i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Leasing europejski: dla kogo

Jak wyjaśnia Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL, oferta Leasingu Europejskiego kierowana jest do firm w Polsce już od wielu lat, jednak kolejne edycje programu dotyczą innego obszaru finansowania. W przeszłości mogli z niej skorzystać między innymi przedsiębiorcy, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem młodych pracowników lub firmy zarządzane przez kobiety.

Za każdym razem klienci otrzymywali atrakcyjniejsze warunki finansowe niż w przypadku standardowych umów, dlatego ta formuła spotykała się z bardzo dużym zainteresowaniem.

W związku z tym, że obecnie jednym z filarów strategii Grupy EFL jest bycie aktywnym uczestnikiem zielonej rewolucji w Polsce, tym razem beneficjentami Leasingu Europejskiego mają być przede wszystkim organizacje zainteresowane zielonymi inwestycjami.

– Wysokie ceny energii to ogromne wyzwanie kosztowe właściwie dla wszystkich firm, dlatego jesteśmy przekonani, że sektor zielonych assetów będzie w najbliższych latach najszybciej rozwijającą się kategorią aktywów, w które będą inwestować przedsiębiorcy – wyjaśnia Radosław Woźniak.

Finansowanie zielonych inwestycji: kto skorzysta

EFL już w połowie 2023 roku uruchomił projekt Greenify, którego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań dla klientów oraz wzmocnienie organizacji w zdobyciu pozycji lidera w finansowaniu zielonych aktywów.

Leasingodawca oferuje przedsiębiorcom finansowanie kosztów zielonych inwestycji takich jak kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, pompy ciepła, urządzenia klimatyzacyjne czy ładowarki do pojazdów elektrycznych.

O leasing operacyjny, kapitałowy lub pożyczkę mogą ubiegać się mikro, małe i średnie firmy, m.in. sklepy wielkopowierzchniowe, salony samochodowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, właściciele hal magazynowych lub logistycznych.

Z oferty EFL mogą skorzystać także rolnicy indywidualni (posiadający NIP) oraz przedstawiciele wolnych zawodów (lekarze, radcy prawni, notariusze) prowadzący działalność w nieruchomościach usługowych lub biurowych.

Teraz finansowanie po niższych kosztach

Od połowy stycznia br. EFL oferuje mikro, małym i średnim firmom w Polsce (o aktywach poniżej 43 mln euro, z sumą obrotów poniżej 50 mln euro i zatrudniających mniej niż 250 pracowników) finansowanie środków trwałych, głównie z grupy zielonych aktywów, na atrakcyjnych warunkach.

W ramach dostępnej puli środków w wysokości 1,6 mld zł przedsiębiorcy mogą liczyć na niższy koszt finansowania o 25 punktów bazowych i nabyć elektryczne samochody osobowe i dostawcze, elektryczne pojazdy ciężkie, naczepy i przyczepy oraz maszyny i urządzenia. Jest to również doskonała okazja do inwestycji w odnawialne źródła energii, m.in. instalacje fotowoltaiczne, banki energii czy pomy ciepła. Minimalny okres finansowania wynosi 24 miesiące, a maksymalna wartość transakcji to 12,5 mln euro.

Współpraca EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi ma długoletnią tradycję. Początki sięgają 2001 roku, kiedy EFL zawarł dwie umowy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w ramach projektów wspomagających rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.