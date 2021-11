Blisko 40 mln zł dla czterech miast na zielony transport

W ramach pierwszego naboru programu Zielony Transport Publiczny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże 38,9 mln zł dla czterech miast na zakup elektrycznych autobusów oraz infrastruktury towarzyszącej - poinformował w poniedziałek Fundusz.

Autobusy o napędzie elektrycznym

Fundusz wyjaśnił, że Piotrków Trybunalski otrzyma z NFOŚiGW dotację w wysokości 13 mln zł przy czym całkowity koszt inwestycji to 25,7 mln zł. Miasto w ramach tego przedsięwzięcia kupi siedem autobusów o napędzie elektrycznym, do przewozu pasażerów na swoim terenie. W mieście powstanie również 11 stacji ładowania dla autobusów, a także przeprowadzone zostaną specjalistyczne szkolenia dla personelu. Inwestycja ma zostać zakończona do marca 2023 r.

Kolejnym beneficjentem programu będzie Radomsko, które z NFOŚiGW otrzyma 8,1 mln zł przy koszcie inwestycji sięgającym 13,1 mln zł. Gmina chce za te pieniądze kupić cztery autobusy elektryczne oraz zbudować dwie podwójne stacje ładowania, które wyposażone będą w panele fotowoltaiczne. Inwestycja ma zakończyć się w czerwcu 2025 r.

Fundusz dodał, że kolejnym miastem, które otrzyma dofinansowanie będzie Stalowa Wola (10,6 mln zł dotacji przy inwestycji wartej 16,3 mln zł). Gmina za te środki chce kupić pięć autobusów elektrycznych. Zakupione ma zostać także wyposażenie diagnostyczne, a inwestycja ma się zamknąć w czerwcu 2024 r.

Stacje do ładowania autobusów elektrycznych

Czwartą gminą, która otrzyma wsparcie z NFOŚiGW będzie Zakopane. Dotacja sięgać będzie 7,2 mln zł przy wartej ok. 10,6 mln zł inwestycji. Za te środki Zakopane ma kupić trzy autobusy elektryczne i zbudować pięć stacji dla ich ładowania. Inwestycja ma zakończyć się w marcu 2023 r.

Fundusz podkreślił, że inwestycje czterech miast-beneficjentów pozwolą na redukcję zanieczyszczeń powietrza, co pozwoli ograniczyć smog. Przyczynią się m.in. do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 872,70 ton rocznie.

Przypomniano, że w pierwszym naborze programu Zielony Transport Publiczny złożono 45 wniosków o dofinansowanie zakupu zeroemisyjnych autobusów przez 34 podmioty.

Poinformowano, że NFOŚiGW kończy już fazę negocjacji z wszystkimi wnioskującymi samorządami, których wnioski spełniły kryteria wyboru. Obecnie zarząd i rada nadzorcza sukcesywnie podejmują decyzje o dofinansowaniu kolejnych przedsięwzięć, co umożliwia podpisywanie umów z gminami.

Nabór w ramach programu Zielony Transport Publiczny

Do 20 grudnia Fundusz prowadzi drugi nabór dla gmin w ramach programu Zielony Transport Publiczny, w którym także można otrzymać środki na kupno elektrycznych i wodorowych autobusów. Podkreślono, że wsparcie zostanie skierowane do miast, szczególnie mniejszych i tracących funkcje społeczno-gospodarcze, które borykają się z problemem smogu, jak również do samorządów, które eliminują zjawisko wykluczenia transportowego przez rozwój samorządowego transportu lokalnego.