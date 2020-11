Energia z wiatru: podejmij Wielkie Wyzwanie NCBR i wygraj milion złotych

Do udziału w Wielkim Wyzwaniu: Energia może zgłosić się każdy zainteresowany - naukowcy, inżynierzy, studenci, entuzjaści innowacji czy „garażowi” wynalazcy – indywidualnie lub w zespołach. Ich zadaniem jest opracowanie prototypu kompaktowego urządzenia do zastosowań indywidualnych, zdolnego do przekształcania energii wiatru w energię elektryczną w możliwie najefektywniejszy sposób. Wyzwanie przewiduje tylko jednego zwycięzcę i jedną nagrodę główną w postaci miliona złotych. Co istotne, to uczestnicy pozostają właścicielami rozwiązań, jakie opracują w trakcie zawodów.

Reguły gry





NCBR przygotował dla uczestników wyzwania „Podręcznik Uczestnika”, w którym określa wszelkie zasady inicjatywy, przebieg wyzwania, jak i techniczne parametry prototypu. W skład prototypu przede wszystkim musi wejść siłownia wiatrowa, a więc urządzenie lub zespół urządzeń przekształcających energię kinetyczną wiatru na energię elektryczną. Magazyn energii nie jest obowiązkowym elementem urządzenia.

Prototyp powinien być zdolny do pracy off-grid (bez podłączenia do sieci elektroenergetycznej) oraz pozyskiwania energii z wiatru cechującego się dużą zmiennością prędkości oraz kierunku. Musi być przystosowany do wykorzystania przez użytkowników indywidualnych w warunkach przydomowych, co ogranicza jego parametry takie jak określone w Podręczniku wymiary, masę czy poziom natężenia generowanego hałasu. Również, NCBR zwraca uwagę na estetykę urządzenia, proponując dodatkowo nagrodę w kategorii „wzornictwo”.

Ku czystemu powietrzu z OZE

Konsekwencje wykorzystania paliw kopalnych i emisyjnych źródeł energii wraz z globalnym kierunkiem ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz konieczność likwidacji niskiej emisji i smogu, wymuszają korzystanie z energii odnawialnej, w tym wiatru. Energia wiatru jest powszechnie wykorzystywana w większości krajów Unii Europejskiej i ma szansę na szerokie zastosowanie w Polsce. W naszym kraju jednak obecne wykorzystanie energii wiatrowej odbywa się w instalacjach komercyjnych o dużej mocy wytwarzania. Istniejące ograniczenia prawne oraz niska świadomość społeczna sprawiają, że potencjał energetyki wiatrowej nie jest wykorzystywany. Obszarem wymagającym większego zainteresowania jest skala przydomowa, w której producentem energii jest prosument.

Poprzez organizację Wielkiego Wyzwania: Energia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz przyczynić się do wzrostu świadomości i upowszechnienia wiedzy na temat małogabarytowych elektrowni wiatrowych. To również szansa na zmotywowanie środowiska naukowego i przemysłowego do zaangażowania własnych zasobów do rozwijania proekologicznych technologii.

Do udziału w Wielkim Wyzwaniu: Energia można zgłosić się za pomocą prostego formularza, dostępnego na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl

Wielkie Wyzwanie: Energia jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.1.3. Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w ramach projektu pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wdrożenie nowego modelu finansowania przełomowych projektów badawczych.

Materiał przygotowany we współpracy z NCBR