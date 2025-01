Wiele czynności, dziś wykonywanych przez pracowników ochrony, zostanie zastąpionych (lub już jest zastępowanych) nowoczesnymi technologiami. Nie znaczy to, że branża pracowników ochrony zniknie, jednak bez wątpienia zmaleje liczba etatów.

Nowe technologie całkowicie odmieniają sposób działania firm ochroniarskich. Poza dbałością o bezpieczeństwo ludzi i obiektów pozwalają monitorować pracę ochroniarzy.

Inteligentne systemy bezpieczeństwa wykrywające zagrożenia, algorytmy lokalizujące potencjalnego intruza, a także drony i roboty, które pozwalają szybciej i skuteczniej monitorować duże obszary – tak wygląda technologia przyszłości w branży ochrony. W wielu firmach ma ona zastosowanie już dzisiaj.

Drony, roboty i sztuczna inteligencja nie tylko zastąpią dziesiątki tysięcy obecnych ochroniarzy, ale sprawią, że w branży znajdzie się więcej miejsc pracy dla informatyków i osób biegłych w stosowaniu nowoczesnych technologii.

Sztuczna inteligencja: jak jest wykorzystywana do wykrywania zagrożeń

Wiodącym trendem w branży w najbliższych miesiącach będzie dalsze rozpowszechnienie nowoczesnego monitoringu z systemami opartymi na AI. Takie sprzęty są już w użyciu – kamery mogą zostać zaprogramowane do wykrywania różnorodnych obiektów zgodnie z potrzebami. Np. w przypadku ochrony placu budowy algorytmy wykorzystywane są do coraz skuteczniejszego wykrywania intruzów, również w trudnych nocnych warunkach.

Ponadto algorytm może na bieżąco weryfikować, czy nie dochodzi do naruszenia zasad BHP i wskazywać potencjalne sytuacje niebezpieczne, takie jak pracownik bez kasku i kamizelki lub zapalony papieros, stwarzający zagrożenie pożarowe.

– Nowoczesne systemy analizy obrazu wykorzystujące klasyfikatory obiektu oraz wspierane przez AI to doskonały sposób na podniesienie skuteczności ochrony obiektów na różnych płaszczyznach – podkreśla Michał Kalinowski, Dyrektor Działu Handlowego w Seris Konsalnet.

– Nowoczesna kamera może nie tylko rejestrować ruch, ale też od razu klasyfikować obiekty, np. ocenić, czy jest to człowiek, pojazd osobowy, ciężarowy, rower itd. Co więcej, możemy zaprogramować algorytm tak, by reagował na ruch tylko w konkretnych obszarach lub dopiero wtedy, gdy ktoś przebywa w wyznaczonej strefie przez uprzednio określony czas, co czyni rozwiązanie jeszcze bardziej elastycznym – dodaje ekspert.

Funkcje takie jak wykrywanie i śledzenie obiektów, odczytywanie tablic rejestracyjnych, rozpoznawanie biometryczne, w tym analiza twarzy, tęczówki oka, czy cech behawioralnych to tylko wierzchołek możliwości sztucznej inteligencji w branży security. Potężnym narzędziem poprawiającym skuteczność usług w branży bezpieczeństwa mogą być też roboty oparte o sztuczną inteligencję.

To zaawansowane maszyny, niekiedy przypominające czworonożne zwierzę lub małe pojazdy samobieżne, wyposażone w algorytmy uczenia maszynowego, wizję komputerową i czujniki, które umożliwiają im autonomiczne patrolowanie, wykrywanie zagrożeń i reagowanie na naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Drony zastępują ludzi przy ochronie obiektów o dużej powierzchni

Wśród bezzałogowych narzędzi wykorzystywanych przez firmy ochroniarskie coraz częściej spotyka się także bezzałogowe statki powietrzne.

Sterowane przez człowieka drony zapewniają możliwość obserwacji lotniczej w czasie rzeczywistym, wykrywania i śledzenia intruzów, gromadzenia kluczowych informacji np. dotyczących ruchu w monitorowanym obiekcie, badania incydentów strzeleckich i oceny potencjalnych zagrożeń.

- Chronione obszary są niekiedy bardzo rozległe. Przy dużej powierzchni konieczne jest zaangażowanie większej liczby ochroniarzy, co może być wyzwaniem szczególnie w dobie rosnących kosztów pracy ludzkiej. Drony to jeden ze sposobów na ograniczenie tych kosztów, przy jednoczesnym podniesieniu skuteczności działań ochronny – wyjaśnia Michał Kalinowski z Seris Konsalnet.

– W przypadku misji patrolowej z wykorzystaniem drona, zadania związane z nadzorem dużych obszarów mogą być realizowane znacznie szybciej i skuteczniej niż poprzez fizyczne obchody pracownika ochrony. Dron jest w stanie wcześniej wykryć sytuacje alarmowe wymagające działań prewencyjnych lub interwencyjnych w porównaniu z pracownikiem wykonującym obchód. Dotyczy to szczególnie trudno dostępnych terenów oraz warunków słabego oświetlenia, w których zdolność ludzkiego oka jest ograniczona. Drony, wyposażone w technologie takie jak kamery termowizyjne lub noktowizyjne, zapewniają większą skuteczność monitorowania w takich warunkach – dodaje ekspert.

W firmach ochroniarskich będzie coraz mniej pracy dla ludzi, ale biegli w IT o pracę martwić się nie muszą

Wdrażanie nowoczesnych narzędzi takich jak drony, roboty czy systemy AI, wiąże się z istotnymi zmianami branżowymi. W miarę wzrostu popularności tych narzędzi, będzie rosła też konieczność transferu kompetencji pracowników ochrony.

Wciąż poszukiwani będą pracownicy ze stosownymi uprawnieniami i kwalifikacjami, w tym tacy, którzy potrafią posługiwać się nowoczesnymi narzędziami i są nastawieni na rozwój w tym obszarze.

W przypadku osób programujących systemy kamer AI czy sterujących zaawansowanymi maszynami, istotne są kompetencje cyfrowe, takie jak umiejętność programowania, podstawy inżynierii i automatyki oraz zdolność do pracy z danymi.

Ostatnim trendem, który w najbliższym czasie mocno będzie kształtować zmiany w branży ochrony, jest bezpieczeństwo danych cyfrowych

Cyfrowa rewolucja ma bowiem dwa oblicza: technologiczny postęp i niemal nieograniczone możliwości są dobre, ale dotyczą wszystkich, co oznacza, że mogą z nich korzystać także złodzieje i hakerzy. Jak podał minister cyfryzacji, w 2024 roku do połowy października zidentyfikowano w naszym kraju ponad 80 tysięcy incydentów związanych z cyberatakami.

W dobie zaawansowanej cyfrowej rewolucji zapewnienie poufności to podstawa. Dane przetwarzane przez systemy komputerowe są bardzo wrażliwe (może to być np. zapis obrazu albo poufne informacje dotyczące rozmieszczenia budynków) i muszą pozostać bezpieczne. Dlatego przed wdrażaniem rozwiązań informatycznych firmy ochroniarskie opracowują zabezpieczenia, które uniemożliwiają wyciek danych w niepowołane ręce.