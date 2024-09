Fundacje rodzinne umrą śmiercią naturalną? Ekspertka krytycznie o planach Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów planuje zmiany w opodatkowaniu fundacji rodzinnych od 2025 r. Zdaniem ekspertki dr Anny Marii Panasiuk proponowane przez resort finansów zmiany idą za daleko, a ich wprowadzenie może doprowadzić do tego, że fundacje rodzinne umrą śmiercią naturalną.

Resort finansów rozpoczął prace nad uszczelnieniem systemu opodatkowania Fundacji Rodzinnej. Nowe przepisy miałyby obowiązywać już od 2025 roku. W ocenie resortu, obowiązujące przepisy pozostawiają podatnikom przestrzeń pozwalającą na tworzenie fundacji rodzinnych do celów optymalizacyjnych.

Ekspertka krytycznie o planach Ministerstwa Finansów

Zdaniem adwokat i dr nauk prawnych dr Anny Marii Panasiuk proponowana korekta doprowadzi do wypaczenia istotnego celu fundacji rodzinnej, jakim jest ochrona majątku oraz zapewnienie bezpiecznej sukcesji międzypokoleniowej. Tak nagła i drastyczna zmiana przepisów ją regulujących, wydaje się mieć na celu wyłącznie załatanie dziury w budżecie – dodała w rozmowie z redakcją Infor.pl. Panasiuk przypomniała, że podstawowy postulat Ministerstwa brzmi, aby opodatkować zyski z tytułu sprzedaży aktywów wniesionych do fundacji według stawki 19 proc. – w sytuacji, gdy zbycie nastąpi przed upływem 15 lat od dnia wniesienia majątku. Zdaniem ekspertki tak długi okres karencji wydaje się całkowicie nieuzasadniony. Jest także niewspółmierny do okresu zwolnienia partycypacyjnego, który obowiązuje polską spółkę holdingową (PHS) czy alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI) – dodała.

Fundacje rodzinne umrą śmiercią naturalną?

Odmienne uregulowanie skutków podatkowych sprzedaży rodzinnej spółki przez fundację rodzinną, od tego jak to wyglądałoby np.: w polskiej spółce holdingowej, czy w spółce holdingowej w całej Europie doprowadzi do tego, że polska fundacja rodzinna umrze śmiercią naturalną. Nowa ustawa miała wspierać polskich przedsiębiorców, a przez to polską gospodarkę. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów to nic innego jak podcinanie gałęzi, na której się siedzi – podkreśliła dr Panasiuk.

Danina solidarnościowa

Odnosząc się do wprowadzenia daniny solidarnościowej oceniła, że wyrównanie efektywnego opodatkowania wypłat z fundacji do opodatkowania dywidend wydaje się zasadne. W ocenie dr Panasiuk może to pozbawić organy administracji państwowej argumentów, że fundacje te wykorzystywane są głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych w sposób sztuczny. Zdaniem ekspertki objęcie fundacji rodzinnych przepisami CFC jest zbędne, a same te przepisy są „mocno nieadekwatne” do dzisiejszych potrzeb rozwoju polskich przedsiębiorców w globalnej gospodarce i to one wymagają uporządkowania.

Opodatkowanie najmu nieruchomości przez Fundacje Rodzinne

W ocenie ekspertki opodatkowanie najmu nieruchomości przez fundacje rodzinne komplikuje jeszcze bardziej i tak już skomplikowane przepisy podatkowe. Posiadanie nieruchomości w majątku osobistym jest nad wyraz korzystniejsze od trzymania tych nieruchomości w fundacji, jeśli mowa o efektywnym opodatkowaniu dochodów beneficjentów. Jeśli nieruchomości są wnoszone do fundacji, to faktycznie służą wyłącznie celom uporządkowania majątku rodzinnego w celu zaplanowania sukcesji. Sugerowana zmiana w tym zakresie ma wyłącznie cele fiskalne i w żaden sposób nie zmierza do załatania dziury w obecnych przepisach o fundacji rodzinnej – zauważyła dr Panasiuk. Jej zdaniem resort powinien zająć się promocją polskiej fundacji rodzinnej w przestrzeni międzynarodowej zamiast zniechęcać przedsiębiorców do korzystania z tej formy zabezpieczenia majątku.

Dr Panasiuk - adwokat i dr nauk prawnych. Od 20 lat zajmuje się sukcesją oraz ochroną majątków zamożnych polskich rodzin.