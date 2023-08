Na co wydajemy na wakacjach?

W tym roku Polacy na wakacje wyjeżdżali z własnych oszczędności. Na rozrywkę wydawali średnio 200 – 300 złotych. Urlop kosztował najczęściej 2 000 złotych na osobę.

Wakacje za 2 tys. z oszczędności

Jak wynika z badania „Urlopowe zwyczaje Polaków – lato 2023”, w tym roku Polacy na urlop wydawali do 2 000 złotych na osobę (43%) lub do 1000 złotych (31%). Wakacje finansowane były głównie z oszczędności (45%) lub bieżących zarobków (29%). Niektóre osoby pożyczały również od rodziny (14%) lub brały kredyt (12%). 16% respondentów wskazało, że przeznaczało do 3 000 złotych. Na rozrywkę podczas wakacji najczęściej wydawane było od 200 do 300 złotych (42%).

Jaka długość wakacji? Zagranica z powodzeniem wśród urlopowiczów

Wiele osób wyjeżdżało na urlop do 7 dni (28%) oraz powyżej 14 dni (16%). Urlop najczęściej spędzaliśmy z partnerem lub partnerką (38%), z przyjaciółmi i znajomymi (29%), z rodziną (21%). Na samodzielny wyjazd decydowało się jedynie 12% osób.

W tym roku Polacy najczęściej wybierali wakacje za granicą, jak potwierdza 38% ankietowanych. Na urlop w Polsce decydowało się 29% respondentów. Częstą formą odpoczynku był również city break, czyli weekendowe wypady do innych miast (21%). Najwięcej osób wybierało urlop za granicą w krajach europejskich (28%), zaś w Polsce nad morzem lub na Mazurach (27%) lub górach (21%).

Jakie formy wypoczynku w czasie wakacji?

Ankietowani decydując się na aktywny wypoczynek wybierali najczęściej zwiedzanie (35%) lub uprawianie sportu (32%). Chętnie też próbowali nowych rozrywek (19%). Aby doświadczyć ciekawych wrażeń uprawiali sporty ekstremalne (20%). Z kategorii rozrywek sportowych najczęściej wybierali te motoryzacyjne takie jak offroad, gokarty (42%), wodne jak na przykład kitesurfing, kajaki, jachty lub sporty ekstremalne (17%). Wśród tych ostatnich dominowały sporty ekstremalne takie jak strzelanie (44%), przejażdżki samochodami wyścigowymi (29%) czy flyboard (15%).

Źródło: Badanie „Urlopowe zwyczaje Polaków - lato 2023” zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń

