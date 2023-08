Gang Mocniaków w Biedronce od 28 sierpnia 2023 r. Naklejki można dostać do 18 listopada 2023 r. Jak zdobyć najłatwiej maskotkę?

Sieć sklepów Biedronka, poinformowała że od 28 sierpnia 2023 r. za naklejki można zdobyć kolejne maskotki. W tym roku, czyli w 2023, będzie to Gang Mocniaków. Wśród maskotkę znaleźć można dynię, parówkę czy krem czekoladowo orzechowy.

Maskotki z Gangu Mocniaków możesz znaleźć w Biedronkach już dziś (red. 28 sierpnia 2023 r.). Jak poinformowała na swoich stronach internetowych Biedronka za zebrane naklejki można dostać Mocniaka za darmo. Jak można przeczytać w regulaminie zasady akcji są następujące:

1. Naklejki wydawane są Klientom, którzy w okresie od 28.08.2023 r. do 18.11.2023 r. zrobią zakupy w Sklepie za min. 69 zł brutto, objęte jedną transakcją, z zastrzeżeniem, że maks. liczba Naklejek przy jednej transakcji to 60, według następujących zasad:

a) za każde 69 zł brutto wydane na zakupy: 1 Naklejka,

b) dodatkowo, jeżeli zakup zostanie dokonany przy jednoczesnym użyciu Karty Lojalnościowej/Wirtualnej Karty Lojalnościowej: 1 Naklejka za każde wydane 69 zł brutto,

c) dodatkowo, jeżeli zakup obejmować będzie produkt z kategorii warzywa lub owoce: 1 Naklejka za każde wydane 69 zł brutto,

d) dodatkowo, jeżeli zakup obejmować będzie produkt oznaczony w gazetce promocyjnej znakiem „Mocny wybór” w okresie wskazanym w gazetce promocyjnej: 1 Naklejka za każde wydane 69 zł brutto,

e) dodatkowo, jeżeli zakup obejmować będzie produkt specjalny lub produkty specjalne oznaczone w gazetce promocyjnej znakiem „Kup i zyskaj extra naklejki” w okresie wskazanym w gazetce promocyjnej na kwotę min. 10 zł brutto: 1 Naklejka za każde wydane 69 zł brutto.

2. Dodatkowo, za zakup zgodnie z ust. 2 lit b) powyżej Klient otrzyma kod aktywacyjny do jednorazowej próby rozwiązania quizu w Aplikacji Mobilnej (Kod). Kod jest umieszczony w części niefiskalnej paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu. W przypadku udzielenia prawidłowych odpowiedzi na 4 z 5 pytań quizu Uczestnik otrzyma 1 Naklejkę. Informacja o Naklejce zostanie zapisana na Wirtualnej Karcie Lojalnościowej, przypisanej do Aplikacji Mobilnej, w której Kod został wpisany (aktywowany). Limit dzienny 1 Kod na Kartę Lojalnościową/Wirtualną Kartę Lojalnościową. Dopuszczalne jest przekazanie Kodu innemu Uczestnikowi.

3. Naklejki powinny być przyklejone na Kartę przez Uczestnika. Karta dostępna jest nieodpłatnie

w Sklepie.

4. Z Akcji wyłączone są produkty/usługi standardowo wyłączane z akcji promocyjnych Organizatora,

których lista wskazana jest na tablicy ogłoszeń w Sklepie.

5. Uczestnik traci prawo do Naklejek, w przypadku ich nie odebrania bezpośrednio po dokonaniu zakupu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupów za pośrednictwem kasy samoobsługowej, lub w przypadku niedostępności Naklejek, Uczestnik otrzyma voucher z informacją o liczbie przysługujących Naklejek (Voucher), chyba że Uczestnik dokonał zakupu przy jednoczesnym użyciu Karty Lojalnościowej/Wirtualnej Karty Lojalnościowej, to informacja o przysługujących Naklejkach zostanie zapisana na Karcie Lojalnościowej/Wirtualnej Karcie Lojalnościowej. Voucher należy zachować w celu odbioru Naklejek.

6. Naklejki przysługujące na podstawie Vouchera albo zapisane na Karcie Lojalnościowej/Wirtualnej Karcie Lojalnościowej można odebrać w Sklepie (bez konieczności dokonania zakupów) w terminie do 18.11.2023 r. Naklejki są wydawane po przekazaniu kasjerowi Vouchera albo okazaniu Karty Lojalnościowej/Wirtualnej Karty Lojalnościowej lub podaniu numeru telefonu przypisanego do Karty Lojalnościowej/Wirtualnej Karty Lojalnościowej.

Gang Mocniaków 2023 r.

Wśród Maskotek 2023 r. znajdziemy następujących bohaterów:

Dynia Dorotka

Krem o imieniu Krzyś

Napój Norbert

Chleb Henio

Jajko Julek

Oranżada Ola

Woda Werka

Awokado Adaś

Banan Benek

Rogalik Radzio

Parówka Patrycja.

WAŻNE: Nie musisz zbierać naklejek, aby dostać maskotkę. Maskotkę z Gangu Mocniaków można kupić w cenie regularnej za 49,99 zł.