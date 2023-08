Ekologia z oszczędności

Rosnące koszty życia powodują, że stajemy się bardziej eko – z przymusu. Ważnym czynnikiem napędzającym te zmiany jest jednak chęć oszczędzania.

Na czym oszczędzają Polacy?

Badanie EY Future Consumer Index 2023 wykazało, że aż 92% Polaków stara się nie marnować jedzenia, 86% poddaje produkty recyklingowi lub wykorzystuje je ponownie, a 78% woli naprawiać sprzęty domowego użytku niż wymieniać je na nowe. W praktyce oznacza to jednak, że Polacy wybierają produkty i usługi, które są zrównoważone nie tyle z pobudek ekologicznych, co ekonomicznych.

Chociaż wiele osób deklaruje dbałość o środowisko naturalne, to w rzeczywistości głównym czynnikiem decyzyjnym przy zakupach jest cena. Aż 82% ankietowanych uważa, że produkty zrównoważone są zbyt drogie, a 65% twierdzi, że właśnie wysoka cena zniechęca do ich nabywania. Mimo tego, konsumenci oczekują od firm aktywnego podejścia w kwestii zrównoważonego rozwoju. Aż 86% nabywców chce, by przedsiębiorstwa były liderami w dziedzinie zrównoważonej przyszłości, podczas gdy 85% twierdzi, że dostawcy muszą spełniać wysokie standardy w zakresie praktyk społecznych i środowiskowych.

To stawia przedsiębiorstwa przed koniecznością dostosowania się do nowych trendów i zmienienia swoich strategii biznesowych. Muszą one nie tylko dostarczać produkty wysokiej jakości, ale także zapewnić, że ich produkcja jest zrównoważona i odpowiedzialna społecznie.

Bez ekologicznych opakowań może zabraknąć klientów

W świetle tych informacji jasne jest, że firmy, które nie dostosują się do rosnących oczekiwań konsumentów, mogą zostać wykluczone z rynku. Jednak zadanie nie jest takie proste, ponieważ konsumenci chcą jedno, a robią drugie – wskazuje Anna Olipra, CEO, GlobalSM. Dlatego teraz, bardziej niż kiedykolwiek, przedsiębiorstwa muszą skupić się na budowaniu pozytywnych doświadczeń dla swoich klientów, dostarczając produkty, które nawet po części będą spełniać ich wymagania – dodaje.

Pytanie więc pozostaje, czy 91% ankietowanych, którzy podczas robienia zakupów korzysta z własnych toreb, robi to z oszczędności, czy z dbałości o środowisko.

Czego chcą klienci od sprzedawców? Opakowanie ma znaczenie

Kiedy mówimy o dostosowywaniu się do nowych trendów zrównoważonego rozwoju, nie możemy pominąć roli projektowania doświadczeń klienta, zwłaszcza w kontekście zakupów stacjonarnych i interakcji z opakowaniami.

Coraz więcej konsumentów dokonuje zakupów nie tylko na podstawie ceny i jakości produktu, ale także na podstawie doświadczenia, jakie oferuje im marka. Ważne jest więc odpowiednie projektowanie opakowań, które nie tylko chronią produkt, ale także komunikują wartości marki i jej zaangażowanie np. w działania proekologiczne. Współczesne opakowania powinny być nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także funkcjonalne, wielokrotnego użytku i łatwe do recyklingu – wskazuje Beata Grosicka, Business Development and Client Service Director.

Współpraca z designerami, specjalistami od UX (User Experience) i ekspertami od zrównoważonego rozwoju staje się niezbędna dla firm, które chcą dostosować się do nowych oczekiwań konsumentów. Tylko poprzez holistyczne podejście do projektowania doświadczeń klienta marki będą mogły zbudować trwałe relacje z konsumentami, które opierają się na wzajemnym zaufaniu, szacunku dla środowiska i wspólnych wartościach.

Źródło: GlobalSM