Spear phishing - mail od hakera udający prawdziwy

50% firm padło w 2022 r. ofiarą spear phishingu. Cyberprzestępcy przejęli co najmniej jedno konto e-mail 24% ankietowanych organizacji, a z każdego zainfekowanego konta wysyłali średnio 370 złośliwych wiadomości e-mail.

Spear phishing – na czym polega ta forma cyberprzestępstwa?

Ataki typu spear phishing stanowią zaledwie 0,1% wszystkich ataków opartych na wiadomościach e-mail, ale są odpowiedzialne za 66% naruszeń. To oznacza, że są niezwykle skuteczne.

- Spear phishing jest bardzo spersonalizowaną formą ataku phishingowego. Cyberprzestępcy starannie się do niego przygotowują, poznając osoby, które chcą zaatakować. Dokładnie badają swoje cele, dzięki czemu są w stanie stworzyć wiarygodne wiadomości e-mail, w których często podszywają się pod zaufanego współpracownika, stronę internetową lub firmę. Spear phishing służy przede wszystkimi kradzieży poufnych informacji, czyli danych logowania lub danych finansowych, które są następnie wykorzystywane do popełniania oszustw, kradzieży tożsamości i innych przestępstw – wyjaśnia Mateusz Ossowski, CEE Channel Manager w Barracuda Networks.

Spear phishing – czas reakcji powoduje wymierne szkody

Firmy i organizacje otrzymują dziennie średnio 5 wiadomości e-mail typu spear phishing. 55% skutecznie zaatakowanych firm zgłosiło zainfekowanie urządzeń złośliwym oprogramowaniem lub wirusem, 49% – kradzież poufnych danych, 40% – kradzież danych logowania, a 39% – bezpośrednie straty finansowe.

Wyzwaniem wciąż pozostaje wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie. Organizacje potrzebują średnio prawie 100 godzin od otrzymania wiadomości e-mail, aby zidentyfikować, zareagować i zaradzić zagrożeniu. 43 godziny zajmuje im wykrycie ataku, a 56 godzin reakcja.

Co ciekawe, praca zdalna pogłębia problem firm ze spear phishingiem. Z badania wynika, że przedsiębiorstwa, w których ponad 50% pracowników wykonuje swoje obowiązki zdalnie, otrzymują średnio 12 wiadomości tego typu dziennie. Natomiast wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem poczty elektronicznej trwa odpowiednio 55 godzin i 63 godziny. W przypadku firm zatrudniających mniej niż 50% pracowników zdalnych liczby te są niższe – dostają one dziennie 9 podejrzanych wiadomości e-mail, problem wykrywają w 36 godzin, a jego skutki łagodzą w 51 godzin.

Spear phishing – Czy jest na to sposób?

- Choć skuteczność ataków typu spear phishing jest wysoka, organizacje nie są bezradne w starciu z cyberprzestępcami. Pomocne w ich zatrzymywaniu będą na pewno rozwiązania chroniące przed przejęciem konta e-mailowego oparte na mechanizmach sztucznej inteligencji oraz na interfejsach API. Są one znacznie efektywniejsze niż narzędzia do wykrywania bazujące na regułach – dodaje Mateusz Ossowski. – Korzystanie z integracji API zapewnia wgląd w komunikację e-mailową każdej osoby w organizacji. Wykorzystując te dane i sztuczną inteligencję, system tworzy schemat tożsamości każdego użytkownika, określający, jak wygląda jego normalna komunikacja e-mailowa. System rozumie, z jakich lokalizacji pracownik prawdopodobnie się loguje, jakich adresów e-mail regularnie używa, z którymi osobami się komunikuje, jak tworzy e-maile. Kiedy dzieje się coś odbiegającego od normy, coś, co nie zgadza się z tym schematem, sztuczna inteligencja oznacza takie wydarzenie jako potencjalnie niebezpieczne i usuwa je ze skrzynki użytkownika, zanim ten zdąży wejść w interakcję z podejrzaną wiadomością.

Źródło: Barracuda Networks