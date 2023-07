Waluty świata. Skróty, międzynarodowe kody - wiesz, czym się różnią? TABELA

Waluty świata. Dlaczego czasem pisze się zł, a czasem PLN? O co chodzi z symbolami, takimi jak €, $, £? Przed wyjazdem na zagraniczne wakacje dobrze zapoznać się z różnymi walutami. Przedstawiamy tabelę najpopularniejszych walut świata.

Co to jest waluta?

Waluta to pieniądz, który obowiązuje na obszarze danego państwa. Jest to środek rozliczeniowy i płatniczy w transakcjach międzynarodowych. Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w jednostkach innej.

Symbole, skróty, kody walut

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) do oznaczania walut przyjęła ustandaryzowany, trzyliterowy kod, w którym dwie pierwsze litery oznaczają kraj, w którym waluta obowiązuje, a trzecia to najczęściej inicjał danej waluty. Dla przykładu GBP to GB - Great Britain i P – Pound to funt szterling (funt brytyjski).

Waluty można też przedstawiać symbolami, takimi jak zł (złotówki), £ (funty szterlingi) czy € (euro). Taki zapis dopuszcza się w tekstach niespecjalistycznych, reklamowych, w komunikatach prasowych.

Tabela walut

Poniżej przedstawiamy tabelę najpopularniejszych walut wraz z ich kodami ISO i symbolami.

SYMBOL WALUTA KOD ISO KRAJ zł złoty PLN Polska $ dolar amerykański USD m.in. Stany Zjednoczone € euro EUR m.in. Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy CHF frank szwajcarski CHF Liechtenstein,

Szwajcaria £ funt szterling GBP m.in. Wielka Brytania ¥ jen JPY Japonia kn kuna HRK Chorwacja Kč korona czeska CZK Czechy L lej rumuński RON Rumunia $ peso meksykańskie MXN Meksyk $ dolar kanadyjski CAD Kanada kr korona szwedzka SEK Szwecja ₴ hrywna UAH Ukraina ₺ lira turecka TRY Turcja лв. lew BGN Bułgaria Ft forint HUF Węgry 元 renminbi (juan) CNY Chiny ر.ق rial katarski QAR Katar د.إ dirham ZEA AED Zjednoczone Emiraty Arabskie ₽ rubel rosyjski RUB Rosja ₹ rupia indyjska INR Indie ₾ lari GEL Gruzja ₫ dong VND Wietnam ฿ bat THB Tajlandia د.ت dinar tunezyjski TND Tunezja ₩ won południowokoreański KRW Korea Południowa

