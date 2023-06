Klimatyzacja może być niemal za darmo

Przed Polską kolejna fala upałów. Niewiele osób wie, że istnieją rządowe programy, które dofinansowują klimatyzację. Należy jednak zadbać, aby energia jaką wykorzystują, pochodziła ze źródeł odnawialnych. Jak to działa?

Ocieplenie klimatu – popyt na klimatyzację

Według IMGW-PIB ubiegłe lato było drugim najcieplejszym latem w Polsce od połowy XX wieku, jakie będzie w tym roku? Jedno jest pewne – temperatury wzrastają, a problem ten dotyka coraz większą część społeczeństwa na świecie, w tym mieszkańców miast.

Klimatyzacja – niegdyś uznawana za luksusową – powoli staje się normą. Według raportu Programu Narodów Zjednoczonych w 2022 roku liczba urządzeń chłodzących wynosiła 3,6 mld. Do roku 2050 szacuje się ich wzrost nawet do 9,5 mld. Jednak warto wiedzieć, że rosnąca liczba instalowanych rozwiązań chłodzących nie pozostaje obojętna na losy planety. Nasza potrzeba schłodzenia przekłada się na efekt wręcz odwrotny, czyli na dalsze zwiększające temperatury na ziemi.

Większość klimatyzatorów w naszym kraju wykorzystuje do chłodzenia energię elektryczną pochodzącą z węgla, a co za tym idzie, zwiększa emisję CO2 do atmosfery. Ponadto, chłodzenie wymaga większego nakładu energii niż ogrzanie pomieszczeń, co paradoksalnie podwyższa zużycie energii w okresie letnim. Konieczne jest zatem znalezienie zielonej alternatywy nie tylko dla ogrzewania, ale też dla chłodzenia.

Chłód ziemi to tanie paliwo dla klimatyzacji

Klimatyzacja w budynkach mieszkalnych przestaje być już nadprogramowym wyposażeniem, a staje się standardem. Coraz trudniej jest nam znieść rosnące temperatury. Jak więc możemy sobie z tym poradzić?

Poszukując rozwiązania problemu, warto zwrócić się w kierunku odnawialnych źródeł energii. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że urządzenia jak pompy ciepła również mogą służyć nam do chłodzenia domów. Taką możliwość dają nam m.in. coraz popularniejsze w Polsce gruntowe pompy ciepła.

Tak zwane chłodzenie pasywne jest rozwiązaniem stosunkowo prostym i podobnym do procesu pozyskiwania ciepła. Pompa ciepła pozyskuje chłód, który znajduje się w gruncie. Na głębokości kilkunastu metrów temperatura utrzymuje się, w zależności od pory roku, na poziomie 10-15 stopni Celsjusza – tłumaczy Tomasz Walczak, CTO Euros Energy. Chłód pozyskany z gruntu przekazywany jest dalej do pomieszczeń, natomiast ciepło z wnętrza budynku odprowadzone zostaje na zewnątrz. Jest to rozwiązanie pozwalające obniżyć temperaturę nawet o 10 stopni w sposób praktycznie niewpływający na wysokość rachunków za prąd – dodaje.

Istotne jest również efektywne zarządzanie energią. Sposobem na to jest integracja klimatyzacji z inteligentnymi systemami zarządzania domem, do których należą np. klimakonwektory, czy system rekuperacji. Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach może pomóc w oszczędzaniu energii i zmniejszeniu kosztów związanych z ogrzewaniem lub klimatyzacją.

Klimatyzacja to już standard?

Rosnące zainteresowanie potwierdza również fakt, że w Polsce mamy możliwość otrzymania dotacji na montaż klimatyzatorów. Dofinansowanie będzie przyznane jednak wtedy, gdy zamontujemy urządzenie z funkcją grzania, tj. pompa ciepła powietrze – powietrze, a nie wyłącznie schładzające. Ze wsparcia można skorzystać w ramach programu Czyste Powietrze, Moje Ciepło, a także Mój Prąd.

Zmiany klimatyczne prowadzące do wyższych temperatur, zwiększona dostępność i przystępność cenowa urządzeń pomagających w zarządzaniu temperaturą wewnątrz sprawiają, że systemy chłodzenia są coraz bardziej powszechne. Rozwój technologii klimatyzacyjnych jest intensywny, a jednym z najważniejszych trendów jest tworzenie urządzeń, które są bardziej energooszczędne i mniej szkodliwe dla środowiska. Jednak w procesie zmian bardzo istotna jest edukacja i promowanie możliwości OZE nie tylko w ogrzewnictwie, ale również w sytuacji, gdy chcemy obniżyć temperaturę w domu lub mieszkaniu – podsumowuje Tomasz Walczak.

