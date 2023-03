Po konopiach czas na psychodeliki? Perspektywy biznesowe

Medycyna konopna – nowa gałąź biznesu z perspektywą. Psylocybina następna?

Medycyna konopna stała się w Polsce dużym biznesem. Branża ta ma wciąż ogromny potencjał do wzrostu. Prognozy wskazują że do 2030 roku będzie rosnąć w złożonym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 25,5%. Dziesiątki spółek notowanych na giełdzie działają w branży legalnej marihuany, w tym firmy, które powstały w ostatnich latach, a także spółki z kategorii big pharma, które dostrzegły okazję i weszły na rynek.

Obecnie, popularność zyskują badania przeprowadzane przez światowe podmioty naukowe, nad medycznym zastosowaniem terapii z psychodelikami, m.in. psylocybiną. Dzięki badaniom wykazującym potencjalne zastosowania medyczne psylocybiny i środków pochodnych można spodziewać się, że wkrótce pojawią się możliwości biznesowe dla ich produkcji i sprzedaży. Warto więc przygotować się na nowy trend tym bardziej, że zastosowanie w przyszłym przemyśle psychodelicznym mogą mieć wnioski wyciągnięte z rozwoju biznesu konopnego.

Dużym krokiem dla biznesu psychodelicznego jest ostatnia decyzja rządu Australii, który zalegalizował terapię substancjami psychodelicznymi na poziomie federalnym, jako pierwszy kraj na świecie. Jest to przełom nie tylko dla przyszłego biznesu ale i dla przyszłości medycyny.

Dlaczego rośnie zainteresowane psylocybiną na świecie?

Zaledwie w Unii Europejskiej problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą więcej niż jednej na sześć osób. Co ma znaczący wpływ na koszty społeczne i gospodarcze przekraczające w obecnym momencie 4% unijnego PKB .

- W ostatnich latach coraz częściej mówi się o problemie jakim jest globalny kryzys zdrowia psychicznego. Psylocybina okazuje się być skuteczna w leczeniu wielu chorób psychicznych. Już teraz dużo się mówi o pozytywnym efekcie psylocybiny w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD), depresji lekoopornej, uzależnienia od alkoholu i amfetaminy, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku społecznego u dorosłych z autyzmem oraz lęku lub depresji w chorobach zagrażających życiu (np. u pacjentów onkologicznych). Trwają również badania dotyczące leczenia wspomaganego psylocybiną w fibromialgii, anoreksji czy uogólnionych zaburzeń lękowych (tzw. GAD). I mowa tutaj tylko o badaniach klinicznych - komentuje Aleksandra Maciejewicz, założycielka hubu ONDARE, który wspiera prawnie biznes z tego obszaru.

Terapia psychodelikami – alternatywna terapia alkoholizmu

Prowadzone badania kliniczne wykazują, że psylocybina jest bezpieczna, a negatywne reakcje są rzadkie i generalnie krótkotrwałe. W Stanach Zjednoczonych w 2018 roku Food and Drug Administration (FDA) przyznała psylocybinie status „terapii przełomowej”, co znacznie zwiększa możliwości badawcze. W stanie Oregon psylocybina została zdekryminalizowana. Przewiduje się, że to może być początek końca prohibicji psylocybinowej. Rosną więc możliwości biznesowe psylocybiny, jednak przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem branży powinni być do tego dobrze przygotowani.

W Polsce, pomimo wielu restrykcji, prowadzenie badań i biznesu terapeutycznego opartego na tych substancjach jest możliwe. Jest to rynek z ogromnym i jeszcze niewykorzystanym potencjałem. Aleksandra Maciejewicz dodaje, że to segment obwarowany prawnie, który wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, by się w nim sprawnie poruszać. Ważne aby wesprzeć projekt od zalążka pomysłu, przez umowę założycieli, postawienie spółki, prowadzenie badań, po komercjalizację produktu. Obwarowań w Polsce jest mnóstwo, ale inne rynki, np. USA czy Wielka Brytania mimo podobnych obostrzeń, jednak prężnie się rozwijają. Z dobrym wsparciem także na naszym rodzimym rynku jest to możliwe.

Zmienia się krajobraz regulacyjny

Globalny krajobraz prawny szybko się zmienił. W Stanach Zjednoczonych obecnie już 38 stanów zezwala na marihuanę medyczną. Jeśli psylocybina zostanie ostatecznie dopuszczona do użytku medycznego, przedsiębiorcy powinni skupić się na przestrzeni farmaceutycznej, a nie na sprzedaży detalicznej. Tam, gdzie firmy konopne koncentrują się na wyzwaniach, takich jak rozszerzenie linii produktów, aby przyciągnąć konsumentów, firmy psylocybinowe musiałyby skoncentrować się na wyzwaniach, takich jak uzyskanie zgody FDA i upewnienie się, że lekarze rozumieją przypadki użycia psylocybiny.

Jednak granica między zastosowaniami medycznymi i rekreacyjnymi może być niewyraźna. Refren w branży konopnej, że „cała konsumpcja jest lecznicza”, jest czymś, co często przyjmują również zwolennicy psylocybiny.

Ostatecznie jednak wszelkie dozwolone zastosowania będą zależeć od prawodawców, a przedsiębiorcy będą musieli pójść w ich ślady.

Jak przygotować się na możliwości biznesowe psylocybiny?

Jak w każdej branży warto być o krok przed trendem oraz znać prawo aby doskonale poruszać się w jego przepisach. Zaangażowanie się w nową przestrzeń biznesową, która będzie się w najbliższym czasie zmieniać i dojrzewać, nie jest łatwe dlatego wymaga odpowiedniego wsparcia i przygotowania. Warto wyciągnąć wnioski z doświadczeń poprzedników – medycyny konopnej, ale także zbudować odpowiedni zespół czy zadbać o doświadczonego doradcę i zespół.

1. Monitoruj zmiany w prawie, aby wcześnie wykorzystać zmieniające się przepisy

Potencjalny przedsiębiorca powinien zacząć od zrozumienia przepisów i ścisłego ich przestrzegania. Prowadzący biznes muszą być elastyczni i dynamiczni, gdy wkraczają w tak nowy krajobraz prawny.

2. Zrozum ograniczenia prawne

Regulacje prawne mogą również utrudniać rozwój i ważne jest, aby realistycznie podejść do tego, jak najlepiej działać w ramach ich przepisów. Dekryminalizacja to trudny, powolny proces, który czasami może powodować sprzeczności utrudniające skalowanie nowej branży. Natomiast odpowiednie zrozumienie przepisów pozwala przedsiębiorcom wykorzystywać szanse.

3. Współpracuj z ekspertami

Ludzie i firmy, które odnoszą sukcesy, budują zespoły złożone z ekspertów, którzy rozumieją wszystkie aspekty biznesu.

Chociaż przyszłość przemysłu psylocybinowego zależy od zmieniających się praw i zasad, zainteresowani przedsiębiorcy mogą zacząć już teraz. Uważnie śledząc zmieniające się przepisy i oceniając możliwości. Jest to również czas na budowanie relacji w branży, przedsiębiorcy mogą albo znaleźć dla siebie przestrzeń już dziś, albo być gotowi do działania kiedy przepisy ulegną zmianie.