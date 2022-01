Rynek powierzchni biurowych – do 2025 wynajmujący będą dyktować warunki

Rynek powierzchni biurowych. Lockdowny i praca zdalna zmieniły sposób użytkowania biur, ale bynajmniej nie przyniosły kresu zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Chętnych do wynajmu nie brakuje, chociaż wydłużył się czas negocjacji umów.

Fiat 500 elektryczny: opinie po teście? Jestem na tak!

Fiat 500 elektryczny: opinie o tym aucie są różne. I choć jestem świadomy wad tego modelu, "Groszek" skradł moje serce. Ja jestem na tak.

Ostrzeżenia KNF – nowy podmiot na liście

Komisja Nadzoru Finansowego w czwartek wpisała Good Investments LTD, BSSIP LTD na listę ostrzeżeń publicznych.

System e-TOLL. e-płatności to jedno. Po co powstał e-TOLL?

System e-TOLL powstał po to, aby ułatwić życie kierowcom i KAS. Choć intuicyjność ciśnie się na usta, jest kolejne słowo. Cwaniactwo. Co to znaczy?

Jaki PIT za najem mieszkania?

Dochody z najmu mieszkania podlegają opodatkowaniu, dlatego też należy się rozliczyć z nich z urzędem skarbowym. W jaki sposób można to zrobić i do kiedy należy złożyć PIT?

Aktualizacja księgi wieczystej odziedziczonej nieruchomości - ujawnienie prawa własności

Obowiązujące procedury nie przewidują automatycznej aktualizacji ksiąg wieczystych obejmującej zmianę właściciela odziedziczonej nieruchomości. Dlatego w dziale II ksiąg wieczystych dość często figurują zmarłe osoby. Jeżeli sąd wieczystoksięgowy stwierdzi, że spadkobierca nie zadbał o wpis swojego prawa własności, to może ukarać opieszałą osobę. Taki spadkobierca ponosi też odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki swojego zaniedbania. Praktyka pokazuje, że spadkobierca powinien już na wstępie załatwić sprawę wymaganego wpisu. To zapobiegnie późniejszym kłopotom.

Ceny materiałów budowlanych w grudniu 2021 wzrosły średnio o 24 proc. r/r

Ceny materiałów budowlanych nieustannie rosną. Jakie materiały i o ile zdrożały w grudniu?

Mandaty 2022: kierowcy mają sposób. Jadą wolniej z... Yanosikiem

Mandaty 2022: to jedno z bardziej nośnych haseł w motoryzacji. Wysokość kar wzrosła. Kierowcy znaleźli jednak na nie sposób.

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021 z rekordowym wynikiem

Sprzedaż mieszkań deweloperów giełdowych w 2021. Wraz z początkiem nowego roku notowane na GPW spółki deweloperskie publikują raporty ze sprzedaży mieszkań za ostatni kwartał oraz cały miniony rok. Zaprezentowane przez giełdowych tuzów statystyki kontraktacji osiągnęły tym razem rekordowy poziom. Pytanie, na ile realne jest utrzymanie tak jednoznacznie pozytywnej tendencji w bieżącym roku

Goldman Sachs podnosi prognozę cen miedzi, cynku i aluminium

Ekonomiści Goldman Sachs podnieśli 12-miesięczne prognozy dla aluminium do 3.500 USD/t, dla miedzi do 12.000 USD/t oraz dla cynku do 4.000 USD/t - podano w komunikacie.

Przemysł: koniunktura pogorszyła się, przewidywania pesymistyczne

W grudniu koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach są pesymistyczne.

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania

Polski Ład - zmiana formy opodatkowania. Coraz mniej czasu pozostało tym przedsiębiorcom, którzy chcieliby dokonać zmiany w sposobie rozliczania się z fiskusem. Do kiedy możliwa jest zmiana formy opodatkowania?

Polski Ład - przepisy o ukrytej dywidendzie

Polski Ład wprowadza pojęcie „ukrytej dywidendy” i regulacje mające na celu zapobieganie ich wypłacaniu. Nowe przepisy mogą dotknąć podmioty, które dotychczas rozliczały się z udziałowcem w inny sposób niż wypłata dywidendy, w tym w szczególności w oparciu o system prowizyjny zależny od zysku. Co istotne, w wyniku konsultacji społecznych odroczono wejście w życie nowych przepisów do 1 stycznia 2023 r.

Teresa Nowicka: Polski Ład – czy opłaca się przejść na ryczałt? [PODCAST]

Polski Ład a ryczałt. Dlaczego zainteresowanie ryczałtem wśród podatników wzrosło? Jakie zmiany dotyczące ryczałtu wprowadza Polski Ład?

Volkswagen Taigo: cennik SUV-a coupe startuje od 87 190 zł

Volkswagen Taigo: cennik pierwszego w historii marki "SUV-a" coupe został właśnie opublikowany. Zakup Taigo oznacza wydatek co najmniej 87 190 zł.

Polski Ład: Dom 70 m2 bez pozwolenia – jak ruszyć z budową, jakie dokumenty są potrzebne i gdzie je złożyć?

Polski Ład: Dom 70 m2 bez pozwolenia. Od 3 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu weszło w życie prawo umożliwiające budowę domu do 70 metrów bez pozwolenia na budowę. Program ma uprościć procedurę. Jednak również wymaga spełnienia określonych warunków i dostarczenia dokumentów. Jakich?

Dobrostan zwierząt. Konsultacje do 21 stycznia

Tylko do 21 stycznia br. potrwają konsultacje publiczne ws. dobrostanu zwierząt - przypomniana ministerstwo rolnictwa. Konsultacje związane są z przeglądem prawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie.

Rolnictwo ekologiczne bez mechanizmu degresywności dopłat

Rezygnację ze stosowania mechanizmu degresywności płatności ekologicznych od 2022 r. - zakłada projekt rozporządzenia ministra rolnictwa, który trafił do prac rządowych. Oznacza to, że gospodarstwa powyżej 50 ha nie będą miały zmniejszonej dopłaty bezpośredniej.

Polski Ład - liczne wątpliwości przedsiębiorców

Polski Ład to liczne wątpliwości przedsiębiorców. Kancelarie podatkowe i firmy prowadzące kadry i księgowość nie radzą sobie z bieżącymi zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu. Północna Izba Gospodarcza apeluje do rządu o wycofanie się z Polskiego Ładu w 2022 roku.

Nieruchomości komercyjne – jak się zmienia rynek w wyniku pandemii

Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce od wiosny 2020 roku przeszedł długą drogę. Adaptacja do nowych warunków okazała się najtrudniejsza dla hoteli i handlu. Dla rynku magazynowego z kolei przetasowanie sprzedaży i dostaw stało się trampoliną do serii rekordów. Biura odrodziły się w nowej formie. Sektorowi nieruchomości komercyjnych w naszym kraju drogę wyznaczają nowe trendy, które wpływać będą na kształtowanie się rynku w kolejnych latach. O tym, co się zmienia mówią eksperci z firmy doradczej Walter Herz.

KNF nałożyła 4,3 mln zł kar na ING Bank Śląski

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła w sumie 4,3 mln zł kar finansowych na ING Bank Śląski za nieprawidłowości w realizowaniu funkcji depozytariusza - przekazała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego.

Pomysł na biznes. Dlaczego marki oparte na pasji zyskują coraz więcej klientów?

Pomysł na biznes czyli jak posiadanie pasji czyni nasze życie bardziej wartościowym. To dobry sposób na relaks, ale i … na biznes! Marki zrodzone z pasji zyskują na popularności zarówno w Polsce, jak i na świecie. A w momencie, w którym aż 71% konsumentów jest zmęczonych tym, że marki robią co innego, niż mówią, wygrają ci, którzy są autentyczni. Jaki jest ich sekret? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

Ceny mieszkań w 2022 znowu pójdą w górę. Opłacalność najmu wyraźnie spadnie

Ceny mieszkań w 2022. Na rynku nieruchomości zainteresowanie inwestorów nadal będą wzbudzać mieszkania. Ale w bieżącym roku ceny za lokale wzrosną. Według wstępnych szacunków deweloperów, koszty budowy podskoczą o co najmniej 7% i to tylko ze względu na rozwiązania legislacyjne. Eksperci dodają, że kredyty będą też droższe niż dotychczas. Rentowność najmu spadła i ten trend raczej się utrzyma, ale starannie wyszukane inwestycje w dalszym ciągu pozostaną dość opłacalne. Jednocześnie znawcy tematu przekonują, że przyszedł czas na powierzchnie magazynowe.

Ugody frankowe – duże zainteresowanie polubownym rozwiązaniem sporów

Do Komisji Nadzoru Finansowego na koniec 2021 roku wpłynęło łącznie blisko 16 tys. umów o mediację ugód między bankami i klientami w sprawie kredytów frankowych. Ile ugód zostało do tej pory zawartych?

Branża eventowa. Podsumowanie roku 2021/trendy na 2022

Rok 2020 był w branży eventowej rokiem online’u, ponieważ nie było innych możliwości. W roku 2021, mimo pojawienia się szczepionek i częściowego powrotu do trybu stacjonarnego, nadal chętniej wybieraliśmy online, bo okazało się, że wcale nie jest to przykra konieczność. Wręcz przeciwnie - odkryliśmy, że wirtualne eventy otwierają zupełnie nowe drogi: pozwalają redukować koszty związane z logistyką i organizacją, dają większą szansę małym przedsiębiorstwom na wybicie się ze swoją marką, produktem lub usługą, są bardziej przyjazne dla środowiska.