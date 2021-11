Mimo niepewności związanych z pandemią biznes świąteczny zatrudnia nowych pracowników - ocenia firma Personnel Service. Według niej pracę znajdą pracownicy logistyki, sprzedawcy ryb i choinek, hostessy, producenci ozdób świątecznych czy pakowacze prezentów.

Biznes świąteczny: niepewność i znaki zapytania

Prezes Personnel Service Krzysztof Inglot uważa, że w tym roku świąteczna gorączka znowu stoi pod znakiem zapytania ze względu na panującą na rynku niepewność.

„Polacy pewnie wybiorą się na zakupy, ale spora część kupi prezenty w sklepach internetowych. Wigilie firmowe są bardzo potrzebne, bo pracownikom brakuje kontaktu z innymi, ale nie wiadomo czy pracodawcy się na nie zdecydują. Te wszystkie niewiadome wpływają na branże świąteczne, które jednak zakładają, że sporo będzie się działo” - podkreśla Inglot, cytowany w informacji. Dlatego - jak wskazuje - ofert pracy nie brakuje, choć nie pojawiło się ich dużo więcej niż rok wcześniej.

Święty Mikołaj liderem listy zarobków

„Widmo ewentualnego lockdownu powściąga entuzjazm firm, ale nadal przed świętami będzie można dorobić. To świetna okazja zwłaszcza dla młodych” – dodaje Inglot.

Jak zauważa Personnel Service, od lat niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych jest Mikołaj. Firma szacuje, że Mikołaj może liczyć za zarobki od 25 do nawet 150 zł netto za godzinę pracy. Zazwyczaj niższe stawki otrzymuje Mikołaj pracujący w galerii handlowej, natomiast wyższe można otrzymać za „występ” na firmowej wigilii czy domowej imprezie - informuje firma. Według niej pomocnica Mikołaja, czyli Śnieżynka może zarobić od 17 do 50 zł netto za godzinę.

W branży logistycznej rekrutacje związane z Bożym Narodzeniem rozpoczęły się już we wrześniu, wszystko po to, by obsłużyć wzmożony ruch - zauważa Personnel Service. Według firmy, kurierzy zarobią od 17 do 65 zł netto za godzinę.

Ile zarobi sprzedawca choinek?

Zapotrzebowanie na pracowników generują również zakupy choinek i karpi, ozdób, pakowanie prezentów. W ocenie Personnel Service sprzedawca choinek w tym roku może zarobić od 17 do 25 zł netto za godzinę, a często dostanie specjalną premię od sprzedaży. Sprzedawca karpi zarobi podobnie jak sprzedawca choinek, bo od 17 do 27,5 zł netto za godzinę.

Jak zaznaczono, nieco inny charakter pracy mają pakowacze prezentów oraz osoby, które zajmują się produkcją ozdób świątecznych. W przypadku tych zawodów zarobki zaczynają się od 15 zł netto za godzinę. O ile pracownik przy produkcji ozdób jest w stanie dostać do 18,5 zł netto za godzinę, to pakowacz prezentów raczej nie zarobi więcej niż 17,5 zł netto za godzinę - ocenia firma.

Pracownik firmy cateringowej zatrudniony do obsługi firmowych Wigilii może zarobić od 15 do 21 zł netto za godzinę, kelner w restauracji, gdzie tego typu imprez odbywa się dużo, może liczyć na 15 do 19 zł netto za godzinę plus napiwki - szacuje Personnel Service.

Mniej pracy dla hostess

Zdaniem firmy w tym roku zapewne mniej będzie pracy w charakterze hostess, bo nie wiadomo ilu klientów odwiedzi centra handlowe. Z danych Personnel Service wynika, że zarobki hostess to 16-18 zł netto za godzinę.

Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy na potrzeby pracodawców w Polsce.