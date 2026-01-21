REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Firma » Strategiczna pułapka polskiego rynku pracy. Firmy uzależnione od pracowników z Ukrainy

Strategiczna pułapka polskiego rynku pracy. Firmy uzależnione od pracowników z Ukrainy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 11:04
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Ukraińcy
Strategiczna pułapka polskiego rynku pracy. Firmy uzależnione od pracowników z Ukrainy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy z Ukrainy od lat stanowią filar polskiego rynku pracy, a dla wielu firm zatrudniających cudzoziemców są podstawą stabilności operacyjnej. Wnioski płynące z raportu „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy 2025. Jak biznes ocenia współpracę z pracownikami z zagranicy”, opracowanego przez agencję zatrudnienia Smart Solutions HR, dowodzą, że tak silna koncentracja na jednym kierunku rekrutacyjnym może stać się strategiczną pułapką i źródłem poważnego ryzyka biznesowego, przede wszystkim w obliczu zaproponowanych 20 stycznia 2026 roku zmian legislacyjnych. Odpowiedzią na narastające wyzwania staje się dywersyfikacja, otwarcie się na pracowników z innych części świata oraz zmiana sposobu zarządzania pracownikami z zagranicy.

Polski rynek pracy wchodzi w fazę strukturalnego napięcia, którego nie da się już tłumaczyć wyłącznie chwilowymi niedoborami kadrowymi. Według prognoz GUS do 2030 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o około 1,5 mln. Luka uzupełniana jest pracownikami z zagranicy, w większości obywatelami Ukrainy.

REKLAMA

REKLAMA

Dominacja jednej narodowości była przez lata naturalną odpowiedzią na potrzeby gospodarki – bliskość geograficzna, szybka adaptacja i często znajomość języka, sprzyjały efektywności operacyjnej firm. Jednocześnie jednak potencjał migracyjny Ukrainy powoli się kurczy, a sytuacja geopolityczna czyni ten zasób coraz mniej przewidywalnym.

Dziś aż 73,9% pracujących w Polsce cudzoziemców stanowią Ukraińcy. Uzależnienie od jednej narodowości sprawia, że polski rynek pracy naraża się na ryzyka strategiczne. Każde zakłócenie w dostępności kandydatów z Ukrainy natychmiast odbije się na stabilności operacyjnej firm – mówi Natalia Myskova, Prezes Zarządu Smart Solutions HR. – Globalna konkurencja o pracowników staje się coraz ostrzejsza. Rozwiązaniem staje się dywersyfikacja kierunków rekrutacji, która przestaje być opcją, a zaczyna być warunkiem odporności systemu zatrudnienia.

POLECAMY: KODEKS PRACY 2026

Strategiczna pułapka polskiego rynku pracy. Firmy uzależnione od pracowników z Ukrainy. Utrudnienia legalizacyjne

Rozszerzenie strategii zatrudnienia o nowe kierunki rekrutacyjne staje się szczególnie ważne pod kątem proponowanych zmian legislacyjnych dla Ukraińców, przedstawionych 29 grudnia 2025 r. w rządowym projekcie ustawy o wygaszeniu części rozwiązań wynikających z tzw. „specustawy ukraińskiej”. Pierwotnie projekt zakładał ograniczenie możliwości szybkiego powierzenia pracy obywatelom Ukrainy wyłącznie do osób objętych ochroną czasowa oraz kolejne wydłużenie zawieszenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych – do marca 2027 r.

REKLAMA

Najnowsze ustalenia z 20 stycznia 2026 r. przewidują jednak utrzymanie ważności dotychczasowych powiadomień o powierzeniu pracy oraz wprowadzenie trzyletniego okresu przejściowego, w którym uproszczona procedura będzie mogła być stosowana także wobec obywateli Ukrainy przebywających legalnie w Polsce, a nie wyłącznie objętych ochroną czasową.

– Z perspektywy pracodawców rozwiązania te stabilizują bieżące zatrudnienie, jednak nie eliminują ryzyka, szczególnie w perspektywie długoterminowej – za kilka lat okres przejściowy zostanie zakończony i znów mogą pojawić się wyzwania w dostępności kandydatów z Ukrainy. Ponadto, nadal przewidziane jest kolejne wydłużenie zawieszenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych, co utrwala niepewność prawną, wydłuża procesy legalizacyjne i utrudnia długofalowe planowanie kadrowe, relokacje czy awanse pracowników. W tym kontekście dalsze opieranie strategii na założeniu „łatwej” dostępności pracowników z Ukrainy staje się coraz bardziej ryzykowne – wskazuje Natalia Myskova.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe kierunki rekrutacji – nie wybór, a konieczność

Firmy coraz wyraźniej dostrzegają konsekwencje wynikające z uzależnienia od jednej grupy narodowościowej. Choć w procesach rekrutacyjnych wciąż dominuje pragmatyzm – liczy się szybkość uzupełnienia wakatów i minimalizacja przestojów – coraz częściej pracodawcy sięgają po kandydatów z innych krajów.

– Ten zwrot nie wynika z mody ani inspiracji globalnymi trendami, lecz z realnego wyczerpywania się dotychczasowego źródła pracowników. Dla wielu branż dywersyfikacja narodowości staje się koniecznością strategiczną. Dane przedstawione w badaniu pokazują jednoznacznie, że mimo coraz większej dywersyfikacji kierunków rekrutacji, wciąż dominującą narodowością pozostają obywatele Ukrainy, ale jednocześnie widać wyraźne symptomy zmiany – firmy zaczynają coraz częściej sięgać po kandydatów z innych części świata. Coraz silniej zaznaczają swoją obecność pracownicy z Ameryki Łacińskiej (17 proc.), Filipin i Indii (po 11 proc.) czy Nepalu (8 proc.) – wskazuje Natalia Myskova.

Co istotne, badanie pokazuje wyraźne różnice między grupami narodowościowymi. Ponad połowa pracodawców (53,5 proc.) ocenia lojalność cudzoziemców jako neutralną, jednak pracownicy z Azji i Ameryki Łacińskiej postrzegani są jako bardziej stabilni i mniej skłonni do częstej zmiany pracy niż Ukraińcy. To również ten czynnik — a nie wyłącznie dostępność — coraz częściej decyduje o zwrocie firm w stronę rynków takich jak Indie, Filipiny, Nepal czy Kolumbia.

Zmiana strategii: imigranci stanowią dziś filary sektorów takich jak przemysł, budownictwo, logistyka czy usługi, bez których gospodarka nie mogłaby funkcjonować w dotychczasowym rytmie

Imigranci stanowią dziś filary sektorów takich jak przemysł, budownictwo, logistyka czy usługi, bez których gospodarka nie mogłaby funkcjonować w dotychczasowym rytmie. Ich obecność w polskich firmach nie jest już tylko „wypełnieniem braków kadrowych” – zatrudnianie obcokrajowców stało się testem dojrzałości organizacyjnej biznesów. Dane z raportu Smart Solutions HR pokazują, że problem nadmiernej koncentracji zatrudnienia nie dotyczy wyłącznie struktury narodowościowej, ale także sposobu zarządzania cudzoziemcami w organizacjach.

Aż 65 proc. firm zatrudnia pracowników z zagranicy głównie lub wyłącznie na stanowiskach fizycznych. Jednocześnie tylko 9 proc. organizacji wykorzystuje potencjał cudzoziemców na stanowiskach biurowych lub specjalistycznych, co ogranicza realną dywersyfikację kompetencyjną zespołów.

– Wraz z różnorodnością narodowościową rośnie znaczenie kompetencji międzykulturowych, integracji i budowania zespołów ponad granicami języka i kultury. Bo migracja to dziś nie tylko ekonomia — to także kultura współpracy, której polski rynek pracy dopiero się uczy. Aby w pełni wykorzystać potencjał cudzoziemców, warto pomyśleć o zmianie strategii i nastawienia – przestać traktować cudzoziemców jako „zastępstwo” za polskich pracowników, a docenić ich kompetencje – zarówno te miękkie, jak i specjalistyczne. Taka strategia z pewnością przyniesie wiele korzyści – nie tylko samej firmie, ale całej polskiej gospodarce – podsumowuje Grażyna Pogan, Business Development Manager w Smart Solutions HR.

POLECAMY: KALENDARZ 2026

Źródło: PR CONSULTANT, Smart Solutions jest czołowym dostawcą usług HR działającym na rynku od 2009 roku. Firma posiada dziewięć oddziałów międzynarodowych i piętnaście biur regionalnych. Smart Solutions HR świadczy usługi takie jak m.in. praca tymczasowa, rekrutacja stała, legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców, wsparcie księgowe, assessment center, audyt teczek osobowych oraz szkolenia miękkie. Misją firmy jest pomoc w zwiększaniu wydajności swoich klientów poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań i odpowiednich ludzi. Zaufało jej już 700 firm z całego świata. Smart Solutions HR należy do Eclectic Talents Group. W 2024 roku agencja otrzymała prestiżowy certyfikat „Agencja przyjazna pracownikom” przyznawany przez Konfederację Lewiatan oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ).

Powiązane
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026?
14 lutego 2026 świętem państwowym i dniem wolnym od pracy? Prezydent podpisał ustawę już rok temu, ale jak w 2026?
Emerytura obywatelska w Polsce - czy zmiany są nieuniknione?
Emerytura obywatelska w Polsce - czy zmiany są nieuniknione?
Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
Nowe 1000 plus dla seniorów. Ustawa w mocy od 14 stycznia 2026 r. Kto musi złożyć wniosek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r.? Wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Reputacja lidera to twardy zasób. AI jej nie zastąpi
21 sty 2026

AI nie zastąpi stratega, ale wyeliminuje liderów, którzy nie potrafią nią zarządzać. W 2026 roku technologia to powszechny towar, a prawdziwa przewaga konkurencyjna przeniosła się w obszar zaufania. Dziś reputacja lidera to twardy zasób biznesowy, który decyduje o ROI, tempie skalowania i bezpieczeństwie firmy w sytuacjach kryzysowych.
Strategiczna pułapka polskiego rynku pracy. Firmy uzależnione od pracowników z Ukrainy
21 sty 2026

Pracownicy z Ukrainy od lat stanowią filar polskiego rynku pracy, a dla wielu firm zatrudniających cudzoziemców są podstawą stabilności operacyjnej. Wnioski płynące z raportu „Cudzoziemcy na polskim rynku pracy 2025. Jak biznes ocenia współpracę z pracownikami z zagranicy”, opracowanego przez agencję zatrudnienia Smart Solutions HR, dowodzą, że tak silna koncentracja na jednym kierunku rekrutacyjnym może stać się strategiczną pułapką i źródłem poważnego ryzyka biznesowego, przede wszystkim w obliczu zaproponowanych 20 stycznia 2026 roku zmian legislacyjnych. Odpowiedzią na narastające wyzwania staje się dywersyfikacja, otwarcie się na pracowników z innych części świata oraz zmiana sposobu zarządzania pracownikami z zagranicy.
Kursy AI dla firm – realne korzyści biznesowe
20 sty 2026

Jednym z największych mitów wokół sztucznej inteligencji jest przekonanie, że jej wdrożenie wymaga ogromnych budżetów i zespołów IT. Tymczasem nie każdy manager wie, że szkolenia ze sztucznej inteligencji podlegają 100% finansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego!
419 mln zł środków na szkolenia z KFS – szansa na darmowy rozwój kompetencji pracowników
20 sty 2026

Wraz z uruchomieniem nowej puli środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) pracodawcy ponownie otrzymali realne narzędzie do podnoszenia kompetencji pracowników bez konieczności angażowania własnych środków. Z perspektywy firm oraz instytucji publicznych – szczególnie w czasach dynamicznych zmian technologicznych i organizacyjnych – jest to rozwiązanie, które warto wykorzystać możliwie szybko, ponieważ środki te są ograniczone i przyznawane do wyczerpania puli.

REKLAMA

Dlaczego przedsiębiorcy mają problem z pozyskaniem kredytu bankowego?
20 sty 2026

Pozyskanie kredytu bankowego dla firmy w teorii powinno być prostym procesem. W praktyce wielu przedsiębiorców spotyka się z odmową lub długotrwałą procedurą, która kończy się brakiem finansowania. Wynika to z różnicy pomiędzy oczekiwaniami firm a realnymi zasadami oceny stosowanymi przez instytucje finansowe.
Przekształcanie umów przez PIP nie do przyjęcia. Ekspert: kluczowe przyspieszenie postępowań sądowych
19 sty 2026

Możliwość przekształcania umów przez Państwową Inspekcję Pracy jest nieakceptowalna dla przedsiębiorców – powiedziała PAP ekspertka ds. prawa pracy prof. Grażyna Spytek-Bandurska. Dodała, że zmiany powinny być ukierunkowane na przyspieszenie postępowań sądowych.
Przedsiębiorcy nie zostaną zwolnieni z KSeF powołując się na konstytucję? Jasne stanowisko MF
19 sty 2026

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że urzędy skarbowe nie powinny się zgadzać na zwolnienie z systemu KSeF przedsiębiorców, którzy wnioskują o to, powołując się na konstytucję - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zdjęcia z treningów na Instagramie i TikToku a RODO. Czy na pewno masz zgodę na publikację wizerunku swoich klientów?
16 sty 2026

W dobie Instagrama i TikToka, branża fitness sprzedaje już nie tylko karnety i obietnicę poprawy kondycji i stanu zdrowie, ale przede wszystkim promuje szczególny styl życia. Zdjęcia typu „metamorfoza”, relacje live z zajęć grupowych czy nagrania z treningów personalnych to bardzo skuteczne narzędzia marketingowe każdego trenera i instruktora. Jednak to, co dla trenera jest „contentem”, dla prawnika jest przetwarzaniem danych osobowych. Czy wiesz, że brak profesjonalnej dokumentacji w tym zakresie może Cię kosztować znacznie więcej niż utratę zasięgów?

REKLAMA

Firmy wciąż na powierzchni, ale bez marginesu bezpieczeństwa. inFakt indeks 2025 ostrzega
16 sty 2026

Choć wielu przedsiębiorców nadal ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą, stabilność ta coraz częściej ma charakter defensywny. Dane z badania inFakt indeks 2025 pokazują, że rosnące zadłużenie, presja kosztowa i ograniczona płynność mogą szybko zachwiać kondycją firm, które dziś jeszcze „trzymają się” rynku.
Wielka ulga dla tysięcy firm? Ministerstwo szykuje zwolnienie z kontrowersyjnego obowiązku. Ale czas jest tylko do końca marca
16 sty 2026

Ministerstwo Finansów właśnie odpaliło legislacyjną machinę. Tysiące polskich przedsiębiorstw może odetchnąć – szykuje się zwolnienie z kosztownego raportowania ESG. Ale jest haczyk: czas ucieka, bo termin mija z końcem marca. Kto skorzysta, kto musi działać dalej, a kto powinien już teraz zadzwonić do księgowej? Wyjaśniamy, co musisz wiedzieć o pracach nad zwolnieniem z Omnibus I.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA