Jak zwiększyć wartość firmy

Firma i marka istnieją dla klientów. To fakt. Inwestorzy stanowią także równie ważną grupę interesariuszy. I jednych, i drugich (a przede wszystkim ich kapitał) przyciągają marki silne, spójne w swej komunikacji i poważane na rynku. Jak zatem zwiększyć wartość firmy i marki, jeśli wciąż jesteśmy na etapie aspiracji do zostania liderem? Odpowiadamy.

Bądź widoczny tam, gdzie cię szukają

97% polskich internautów korzysta z wyszukiwarki Google. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nawet teraz twój potencjalny klient wpisuje frazę związaną z twoją marką. Czy łatwo znajdzie twoją stronę? Tu warto mieć na uwadze, że prawie w 90% przejrzy jedynie wyniki wyszukiwania z pierwszej strony (znajduje się na niej jedynie 10 stron). A jeśli należy do 63% zadających zapytanie w wyszukiwarce Google - kliknie w trzy pierwsze linki.

Wniosek jest zatem prosty: będziesz widoczny w sieci - przestaniesz być anonimowym brandem. To z kolei pozwoli dotrzeć do potencjalnego odbiorcy i zwiększy świadomość istnienia marki. Jak mówi Sebastian Kopiej z agencji Commplace: Wysoka pozycja w wynikach wyszukiwania to istotny element rywalizacji z konkurencją. Stanowi o prestiżu firmy, a także zwiększa jej potencjał. Należy sobie bowiem uświadomić, że często pierwszym krokiem w lejku sprzedażowym może być wpisanie frazy związanej z twoją marką i kliknięcie „enter”. Czy pojawi się tam twoja strona? To zależy od ciebie. Co możesz zrobić? Wykorzystać odpowiednie narzędzia SEO (np. Marketing Conversion), które łączą content marketing ze sprzedażą. Te z kolei finalnie wzmacniają konwersje i wpływają na zwiększanie wartości marki.

Dane i jeszcze raz dane

W jaki sposób możesz przyciągnąć inwestorów lub potencjalnych kupców firmy? Działaj w myśl zasady: „Gdy masz wątpliwości, sprowadzaj wszystko do liczb. One nie mają emocji”. O jakich danych mowa?

Podzielić je można na dane dotyczące publikacji na temat marki:

Liczba publikacji medialnych na temat marki

Zasięgi publikacji medialnych

Dane dotyczące strony internetowej:

Unikatowi użytkownicy strony internetowej

Liczba odsłon strony internetowej

Pozycja domeny w wynikach wyszukiwania

Liczba kliknięć w zakładkę „kontakt” na stronie internetowej

Dane dotyczące klientów/potencjału firmy:

Marka kontra konkurencja (udział w rynku, wzrost, przewagi)

Dystrybucja produktów

Liczba umów

Kwoty, na jakie opiewały umowy / umowy długoterminowe:

Autorskie rozwiązania

Sezonowość wyszukiwań (ile osób wpisuje jej nazwę w wyszukiwarkę)

Liczba i wartość zapytań ofertowych

Liczba klientów (oraz prognoza)

ROI kampanii reklamowych

Pokazując powyższe dane wskażesz czarno na białym, ile warta jest twoja firma. To z kolei pozytywnie wpłynie na nastroje inwestorów lub partnerów biznesowych. - Jeśli jednak powyższe statystyki wciąż nie są dla ciebie zadowalające – poszukaj wsparcia u specjalistów, którzy pomogą Ci w optymalizacji wyników – dodaje ekspert z Commplace.

Jak zwiększyć wartość firmy i marki? Pokaż referencje

Aż 72% klientów przyznaje, że polecenie oferty przez inną osobę wpływa na ich decyzje zakupowe. Z drugiej strony - wyniki raportu „Global Trust in Advertising” pokazują, że jedynie co trzeci usatysfakcjonowany konsument aktywnie poleca produkty lub usługi. To dobry moment na wdrożenie marketingu referencyjnego. Istotą marketingu referencyjnego, zwanego także marketingiem rekomendacyjnym jest zmotywowanie konsumentów do dzielenia się swoim doświadczeniem. Wdrożenie nie wymaga nakładów finansowych, lecz czasu i energii - Twojego i odbiorców Twojej oferty. Przy minimalnym wysiłku zyskać można mocne narzędzie promocyjne, które przełoży się na wzrost wartości firmy i marki, a tym samym zysk przedsiębiorstwa.

Jeśli nadalzastanawiasz się jak zwiększyć wartość firmy i marki rozpocznij od tych 3 prostych kroków. Postaw na widoczność w wynikach wyszukiwania, zaprezentuj liczby, które pokażą potencjał firmy oraz pochwal się pozytywnymi recenzjami. To pomoże Ci dotrzeć zarówno do nowych klientów, jak i partnerów biznesowych.