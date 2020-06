Bon turystyczny. Kiedy 500+ na wakacje?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje, tak aby jak najszybciej wspomóc branżę turystyczną. Sejm uchwalił już ustawę w tym zakresie i jest wielce prawdopodobne, że bon będzie można zrealizować już w lipcu.

Jak działa bon turystyczny?

Polski Bon Turystyczny ma formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r. Pieniądze nie będą wypłacane w formie karty prepaidowej, ale w postaci kodu elektronicznego, który będzie można realizować jedynie w firmach turystycznych, które przystąpią do programu. Bazę tych instytucji stworzy Polska Organizacja Turystyczna. Znajdą się tam ośrodki wypoczynkowe, hotele, touroperatorzy kolonii i obozów młodzieżowych, gospodarstwa agroturystyczne czy klub sportowe, które organizują obozy dla dzieci i młodzieży. Bon będzie można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym.

Kto otrzyma bon?

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus. Dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Jak złożyć wniosek o bon 500+

Bon otrzymasz po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Podsumowanie

500 zł dla każdego dziecka

brak kryteriów zarobkowych rodziców

pieniądze będzie można wydać wyłącznie na wakacje, turystykę i inne letnie atrakcje

za 500 plus będzie można zapłacić także za wyjazd na kolonie i obozy

w przypadku dziecka niepełnosprawnego prawo do 500 plus na wakacje ma także jego opiekun

500 zł plus w formie kodu elektronicznego, który będzie można realizować w firmach turystycznych

bon ważny do końca marca 2022 roku

