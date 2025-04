Dziękuję, które liczy się podwójnie. Jak benefity mogą wspierać ludzi, firmy i planetę?

Coraz więcej firm mówi o zrównoważonym rozwoju – w Polsce aż 72% organizacji zatrudniających powyżej 1000 pracowników deklaruje działania w tym obszarze1. Jednak to nie tylko wielkie strategie kształtują kulturę organizacyjną. Często to codzienne, pozornie mało znaczące decyzje – jak wybór dostawcy benefitów czy sposób ich przekazania pracownikom – mówią najwięcej o tym, czym firma kieruje się naprawdę. To właśnie one pokazują, czy wartości organizacji wykraczają poza hasła w prezentacjach.

Wielkanoc – ze swoją symboliką odnowy, troski i wzajemnego wsparcia – to naturalny moment, by podziękować zespołowi i wyrazić wdzięczność w wyjątkowy sposób. Choć wiele firm wciąż nie korzysta z tej okazji, tkwi w niej ogromny potencjał. Nawet drobny gest może stać się początkiem czegoś większego – rozmowy, uważności, budowania relacji, które znajdą odzwierciedlenie w codzienności.

Benefity jako język wartości

Co benefity mówią o nas jako firmie? To pytanie coraz częściej wybrzmiewa w działach HR nie tylko przy projektowaniu EVP, ale również przy wyborze świątecznych podarunków. W teorii mówimy o świadczeniu. W praktyce – o relacji.

Sposób przekazania podziękowań wpływa nie tylko na zadowolenie z pracy, ale też na kulturę, którą współtworzymy. Zamiast pytać wyłącznie o koszty i budżetowanie, warto przyjrzeć się emocjom, jakie budzi ten gest. Upewnić się, że benefit zostanie z pracownikiem na dłużej niż przelew na konto. I zastanowić się, czy rzeczywiście pasuje do tego, jak chcemy być postrzegani jako marka.

Aż 76% pracowników uważa, że benefity wpływają na ich motywację, a 55% traktuje je jako ważny element systemu motywacyjnego2. Potwierdzają to również dane z tegorocznego raportu Pluxee Polska „Benefit Trendbook 2025”, z których wynika, że benefit to nie tylko „coś ekstra” – dla 50% pracowników jest to najważniejszy czynnik budujący lojalność i motywację. To jeden z najprostszych, a jednocześnie najbardziej zauważalnych sposobów wyrażania wdzięczności i uznania.

Dlatego karta podarunkowa wręczona z okazji Wielkanocy staje się się czymś więcej niż gotówka – to mikroprzyjemność, która może jednocześnie budować lojalność, zaangażowanie i poczucie sensu. Taki gest – jeśli jest dobrze przemyślany – wzmacnia relacje.

Benefity z wartością dodaną

Coraz więcej firm deklaruje, że zrównoważony rozwój to element ich strategii. W 2024 roku 55% firm prowadziło działania z tego obszaru, a w 25% przypadków były one objęte osobną strategią3. To dobry kierunek, ale prawdziwa zmiana zaczyna się nie w dokumentach, lecz w codziennych decyzjach – również tych, które postrzegamy jako operacyjne, jak np. wybór dostawców benefitów.

Zwłaszcza że tylko 39% organizacji w Polsce deklaruje, że wybiera dostawców kierujących się zasadami prośrodowiskowymi4. To właśnie te wybory mają realny wpływ – zarówno na ślad węglowy firmy, jak i jej kulturę oraz sposób, w jaki jest postrzegana przez pracowników i partnerów.

W Pluxee odpowiadamy na te potrzeby z rynku w sposób kompleksowy. Jesteśmy pierwszą firmą w swojej branży, która zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2035 roku. Jakie działania podejmujemy już teraz, by stać się zrównoważonym dostawcą benefitów?

W 2024 roku zrealizowaliśmy 92% swojego wolumenu biznesowego w formie cyfrowej, co znacząco redukuje potrzebę produkcji plastikowych kart i voucherów.

Karty podarunkowe dla pracowników w 93% produkujemy z recyklingowanego plastiku.

Planujemy przejść w 100% na energię odnawialną we wszystkich biurach do 2025 roku – obecnie jej udział wynosi 55,7%.

Obecnie na stanowiskach kierowniczych znajduje się 39,9% kobiet – cel na 2026 rok to 42% 5 .

Dla pracodawców planujących działania z zakresu ESG współpraca z odpowiedzialnym dostawcą benefitów może stanowić element raportowania niefinansowego, a także realny dowód na to, że wartości firmy nie kończą się na strategii, lecz przekładają się na konkretne wybory zakupowe i operacyjne.

Benefit, który buduje przewagę

Wybór dostawcy, który działa w zgodzie z wartościami ESG – cyfryzuje procesy, wspiera lokalnych partnerów, redukuje emisję i dba o społeczny obszar zrównoważonego rozwoju – to spełniająca dwa cele jednocześnie decyzja biznesowa. Takie podejście przekłada się na konkretne korzyści, które mają znaczenie w codziennym funkcjonowaniu organizacji.

Jeśli firma współpracuje z dostawcą, który ogranicza emisję CO₂, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość ujęcia tego działania w raportowaniu niefinansowym, np. w ramach dyrektywy CSRD. Co więcej, aż 77% uczestników badania LeasingTeam Group „Czy firmy w Polsce dbają o zrównoważony rozwój?” uważa, że działania w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju wpływają na poprawę relacji z klientami, dostawcami i partnerami. Dobre praktyki ESG stają punktem przewagi konkurencyjnej w przetargach, relacjach z inwestorami i kontrahentami.

W tym kontekście wielkanocny benefit – taki jak karta podarunkowa od zrównoważonego dostawcy – zyskuje dodatkowy wymiar. Jest nie tylko formą docenienia pracownika, ale także praktycznym dowodem, że firma działa zgodnie ze swoimi deklaracjami. Dla wielu organizacji może to być pierwszy, ale bardzo widoczny krok w stronę ESG, który od razu wpisze się w kulturę odpowiedzialności.

Pracownicy też chcą wybierać świadomie

Według badania Randstad Workmonitor z 2025 roku aż 48% osób nie przyjęłoby pracy w organizacji, której wartości są niezgodne z ich własnymi – to o 10 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Odpowiedzialność społeczna i środowiskowa nie jest już więc tylko domeną zarządów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie raportów ESG. Coraz częściej to pracownicy – obecni i przyszli – zadają pytania o wartości, które stoją za codziennymi decyzjami firmy.

Wraz ze wzrostem świadomości pracowników rozszerza się też ich definicja benefitu. Przede wszystkim oferta świadczeń ma być dowodem, że firma dostrzega potrzeby zespołu. A te są bardzo konkretne – aż 88% pracowników oczekuje, że benefity będą wspierać ich w codziennych wydatkach, a jednocześnie będą przestrzenią na przyjemności, na które często szkoda pensji6. Jednak nie chodzi jedynie o wsparcie finansowe, dla wielu osób to także gest i moment docenienia.

„Dziękuję”, które angażuje

Dobrze zaprojektowany benefit – np. przedpłacona karta podarunkowa dla pracowników od dostawcy, który działa zgodnie z zasadami Net-Zero i dba o etykę w relacjach – staje się praktycznym dowodem, że firma nie tylko deklaruje wartości, ale je realizuje. A takie „dziękuję” pracownicy zapamiętują, bo dotyczy nie tylko ich portfela, ale także przekonań.

Warto, by taki przekaz wybrzmiał. Zwłaszcza że – jak pokazują dane – 86% kandydatów uważa, że firmy przestrzegające zasad prospołecznych mają lepszy wizerunek7. Co więcej, 76% badanych uważa, że takie działania podnoszą zaangażowanie i efektywność pracowników, a 73%, że przyciągają talenty, które są lepiej dopasowane do kultury organizacji8.

Więcej niż prezent na Wielkanoc

Pracownicy coraz częściej oczekują autentyczności, a klienci – transparentności, dlatego jest też mniej miejsca na gesty oderwane od wartości. Przemyślany benefit może jednocześnie pomagać firmie realizować zobowiązania w zakresie ESG, wzmacniać zaangażowanie zespołu i wspierać domowy budżet, ułatwiając dostęp do przyjemności codzienności.

Warto więc pomyśleć o benefitach jako o strategicznym narzędziu, które buduje relacje. Przedpłacona karta podarunkowa – zwłaszcza od partnera działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju – może być nie tylko formą uznania, ale także praktycznym dowodem odpowiedzialności firmy. W dobie raportowania niefinansowego i rosnącej świadomości społecznej to korzyść, która działa w wielu kierunkach jednocześnie.

Katarzyna Turska, Dyrektor HR i członek zarządu Pluxee Polska

