Rok 2023 okazał się niezwykle istotny dla polskiego rynku pamięci. Z każdym dniem technologia pamięci półprzewodnikowych zyskiwała, a rozwijająca się sztuczna inteligencja, w połączeniu z dynamicznym wzrostem globalnego rynku, pomogły wprowadzić branżę dysków SSD na zdecydowanie wysoki poziom. Opierając się na własnych obserwacjach sektora i posiadanych danych, mogę z całą pewnością stwierdzić, że ostatnie trzy lata to zdecydowanie fascynujący i obiecujący okres dla tego rynku w Polsce.

Nowe rekordy sprzedaży SSD na polskim rynku

Ostatni rok dowodzi, że Polska staje się istotnym graczem na międzynarodowej scenie tech, a branża nośników pamięci rozwija się tutaj w rekordowym tempie, otwierając przed nami nowe możliwości i wyzwania. Podczas gdy wartość globalnego rynku sprzedaży dysków SSD nieprzerwanie wzrasta – o 37 proc. r/r (od 2021 do 2022)[1] – na rynku polskim wzrost sięga aż 40 proc. r/r[2].

Postępująca inflacja czy inne kryzysy, z którymi mierzyliśmy się na przestrzeni ostatnich trzech lat nie tylko nie zahamowały rozwoju rynku, a nawet go przyspieszyły. W obliczu tych wyzwań, wielu klientów zwróciło szczególną uwagę na efektywność wydatków oraz zwiększenie wydajności systemów komputerowych. Dużo istotniejszą kwestią stało się bezpieczne przechowywanie i szybkie przesyłanie danych w firmach, dostosowane do coraz popularniejszego modelu pracy zdalnej i hybrydowej. Jednocześnie dyski SSD w Polsce do dziś zachowały stabilne ceny przy zachowaniu znakomitej wydajności. Warto podkreślić, że te czynniki nie tylko stymulowały rynek w roku 2023, ale także mogą wpłynąć na wybory technologiczne w przyszłości.

Dyski zewnętrzne w centrum uwagi konsumentów

Segment dysków przenośnych jeszcze bardziej zyskał na znaczeniu, ze wzrostem wartości sprzedaży o 47 proc. oraz ilościowym o przeszło 3/4.[3] Powodem takiego stanu rzeczy były przerwane łańcuchy dostaw i nadprodukcja kości pamięci, w efekcie czego producenci zdecydowali się na korektę cenową oferowanych wariantów urządzeń.

Prognozujemy, że globalny rynek przenośnych dysków SSD będzie się sukcesywnie rozwijał, osiągając imponującą wartość 41 mld funtów w 2028 roku, co przekłada się na ponad 224 mld złotych[4].

Przewidywany wzrost wartości rynku PSSD. Oprac. na podstawie danych własnych Samsung Electronics INFOR

Technologie pamięci w służbie AI – innowacje na najbliższe lata

Korzystanie ze sztucznej inteligencji staje się coraz bardziej powszechne, a nowe technologie pamięciowe odgrywają kluczową rolę we wspieraniu jej rozwoju. Aby zapewnić najlepsze rozwiązania w zakresie dywersyfikacji usług AI, niezbędne są produkty pamięciowe o wysokiej wydajności, dużej pojemności i niskim poborze mocy, zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, a jednocześnie zmniejszają całkowity koszt posiadania (TCO).

2023 rok przyniósł nam prezentację ultrapojemnych produktów do zastosowania przy aplikacjach korzystających ze sztucznej inteligencji: 32-gigabajtowej pamięci DDR5 DRAM i 256-terabajtowego dysku SSD.

Nazywam ten rok obiecującym, ponieważ jest on wraz z tymi produktami (które dopiero oczekują na masową produkcję) początkiem innowacji na rynku, stanowiącym podstawę rozwoju AI. W ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się także, że w przygotowaniu są również – najszybsza dotąd pamięć DRAM HBM3E, petabajtowy serwerowy dysk SSD oraz pierwsza w branży pamięć GDDR7 32 Gb/s[5].

Wysoka szybkość, duża pojemność: główne trendy na polskim rynku memory

Trendy na polskim rynku pamięci w ostatnim roku są fascynującym odzwierciedleniem zmieniających się potrzeb konsumentów i dynamicznej ewolucji technologii.

Pierwszym z nich jest apetyt na większe pojemności dysków. Obecnie grupa nośników o pojemnościach między 1 a 2 terabajtami stanowi dominującą część rynku – aż 56,5 proc.[6]. Odzwierciedla to rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń do przechowywania coraz większych ilości danych, takich jak filmy w jakości 4K, gry wideo oraz treści multimedialne. Klienci chcą mieć pewność, że dyski są w stanie pomieścić wszystkie pliki. Dlatego też dynamicznie rozwijającą się kategorią są kości o wielkości do 4 TB – te stanowią 23,7 proc., zaś tempo wzrostu wartości ich sprzedaży wynosi 42 proc.[7]

Kolejnym ważnym trendem jest zwracanie uwagi na szybkość transferu danych. Odczyt na poziomie 1000 MB/s jest wyborem ponad 60 proc. konsumentów[8]. Wynika to z rosnącej potrzeby płynnego przesyłania dużych plików oraz uruchamiania aplikacji, wymagających znacznej przepustowości, jak na przykład te oparte na sztucznej inteligencji. Także, w miarę jak treści multimedialne stają się coraz bardziej zaawansowane, szybkość stanowi jeden z kluczowych czynników w ocenie wydajności nośników pamięci.

W związku z potrzebą większych prędkości transferu obserwujemy również stopniowe wycofywanie z użytku tradycyjnych dysków twardych (HDD)[9]. Obecnie, te wolniejsze, bardziej podatne na uszkodzenia i energochłonne nośniki stają się coraz mniej popularne, zwłaszcza w środowiskach użytkowników indywidualnych. Z wyjątkiem wariantów kilkunastoterabajtowych i większych, dyski HDD wkrótce mogą zniknąć z rynku konsumenckiego.

Zauważamy za to rosnącą popularność dysków SSD z interfejsem NVMe. Nośniki te zyskują na znaczeniu, osiągając wzrost wartościowy o 15,7 p. p. r/r, zaś wolumenu o 13,6 p. p. r/r[10]. Już teraz stanowią one ponad połowę wartości całkowitego sprzedaży, a w Polsce są znacznie popularniejsze niż dyski ze starszym interfejsem SATA[11]. Dowodzi to, że klienci doceniają ich wydajność, a branża w Polsce myśli przyszłościowo, odchodząc od poprzednich rozwiązań.

Warto także zwrócić uwagę na wzrost świadomości ekologicznej konsumentów. W obliczu coraz większych wyzwań związanych z ochroną środowiska, użytkownicy coraz częściej podejmują proekologiczne wybory. W tym przypadku, wymiana dysku na nowy może być bardziej przyjazna dla planety niż zakup nowego komputera. Dla wielu klientów aspekt ekologiczny staje się coraz bardziej istotny przy decyzjach zakupowych.

Jasna przyszłość technologii pamięci

Rok 2023 przyniósł znaczący wzrost na polskim rynku nośników pamięci, który jest podstawą wszelkich innowacyjnych rozwiązań. Dynamiczny rozwój technologii, większe znaczenie sztucznej inteligencji i rosnące zapotrzebowanie na większe pojemności wyznaczyły nowe trendy w zastosowaniu konsumenckim i biznesowym.

Patrząc w przyszłość, z ogromnym optymizmem wprowadzamy i oczekujemy dalszych innowacji w dziedzinie technologii pamięci. Jestem przekonany, że produkty na tym rynku stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie firm i konsumentów. Już w 2024 roku możemy spodziewać się przełomu technologicznego, który uczyni nośniki pamięci jeszcze bardziej wydajnymi energetycznie, zminiaturyzowanymi, szybszymi i pojemniejszymi. Te nadchodzące rozwiązania – z których wiele już istnieje w działach R&D – będą w stanie sprostać potrzebom każdego segmentu, przynosząc nowe możliwości i potencjał dla rozwoju technologicznego.

Maciej Kamiński, Dyrektor Samsung Memory w Polsce i regionie CEE

