Adam Mariański: Polski Ład niszczy polską przedsiębiorczość [PODCAST]

Czym powinni kierować się przedsiębiorcy, którzy muszą wybrać formę opodatkowania do 20 lutego 2022? Kiedy rzeczywistość podatkowa się unormuje?

Marketing usług. Jak reklamować usługi?

Marketing usług. Usługi – tuż obok przemysłu i rolnictwa – stanowią jeden z głównych filarów polskiej gospodarki. W tym sektorze pracuje blisko 60 proc. Polaków . Nie dziwi fakt, że marketing usług odgrywa ogromną rolę. Obecnie polska gospodarka wchodzi w fazę ożywienia, a szacuje się, że usługi będą się rozwijać. To efekt zakończenia lockdown’ów. Z jakich narzędzi będą korzystać marketerzy, aby sprzedać to, czego nie można dotknąć?

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic od 31 stycznia 2022 r.

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic? Kierowcy wreszcie doczekali się zmiany. Nowość wejdzie w życie 31 stycznia 2022 roku.

Rynek pierwotny w mieszkaniówce - deweloperzy pobili kolejne rekordy w liczbie przekazanych mieszkań

Deweloperzy i inni inwestorzy oddali w 2021 r. do użytkowania 234,7 tys. mieszkańc, co jest wynikiem wyższym o ponad 6 proc. niż przed rokiem To o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Koszt najmu mieszkania zjada połowę warszawskiej pensji

Rynek najmu nie mówi o niczym innym, jak tylko o sile przyciągania miasta. Im ta siła - ściągająca nowych mieszkańców - jest większa, tym wyższe są również stawki najmu. I tym większa część wynagrodzenia jest zjadana przez koszty najmu mieszkania.

Małe kawalerki i M2 zdominują rynek?

Małe kawalerki i M2 mogą stać się podstawowym produktem deweloperów. Obecna sytuacja może ich skłaniać do budowy mniejszych lokali. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jaki obecnie metraż jest najbardziej pożądany przez deweloperów.

Rafał Piskorski: Leasing – co zmieni się w 2022 roku? [PODCAST]

Jakie zmiany w leasingu wprowadza Polski Ład? Czego możemy spodziewać się po tym sektorze w roku 2022? Kto może skorzystać z programu "Mój elektryk"?

Rynek najmu rośnie, jednak Polacy nadal chętniej kupują mieszkania

Rynek najmu w Polsce rozwija się, ale jednak daleko mu do zachodnich rynków. Polacy nie są przyzwyczajeni do wynajmowania mieszkań, a polski rynek najmu nadal jest jednym z najmniej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Jak procent Polaków mieszka w wynajmowanych mieszkaniach? I jak to wygląda za granicą?

Dom do 70 metrów kwadratowych - zgłoszenie budowy online

Zgłoszenia budowy domu o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych można dokonać w serwisie e-Budownictwo.

Zgłoszenie działalności w KRS a prawo do zaliczenia wydatków w kosztach

Zgłoszenie działalności gospodarczej w KRS a faktyczna działalność. Co z prawem do zaliczenia wydatków w kosztach?

Brak pracowników w Niemczech

Brak pracowników w Niemczech. Nowa niemiecka koalicja rządząca chce zachęcić 400 tys. wykwalifikowanych pracowników z zagranicy do pracy w RFN. W ten sposób chcą zaradzić brakowi równowagi demograficznej i niedoborowi pracowników w kluczowych branżach - podaje w piątek agencja Reutera. Bo jak mówią politycy, ten niedobór "spowalnia gospodarkę".

Produkcja przemysłowa w grudniu istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz

Dynamika produkcji przemysłowej wzrosła w grudniu z 15,2 do 16,7 proc., czyli istotnie powyżej mediany rynkowych prognoz 13 proc. - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego odnosząc się do danych GUS. Ich zdaniem wysoka aktywność ekonomiczna zachęca firmy do inwestowania.

Praca zdalna zwiększa możliwość cyberataku. Cyberbezpieczeństwo firm w czasie pandemii

Wejście w tryb pracy zdalnej zwiększyło popularność cyberataków – a na to zdecydowana większość polskich firm nie jest przygotowana. Po wybuchu pandemii jedynie 25 proc. firm zwiększyło wydatki na poprawę zabezpieczeń przed cyberatakami. Zaniedbania w tej kwestii mogą być fatalne w skutkach, a problem jest tym poważniejszy, że ataki w sieci z każdym miesiącu rosną w siłę. Ponad połowa (55 proc.) firm w Polsce ocenia, że pandemia przyczyniła się do ryzyka wzrostu cyberataków. Aż 64 proc. firm odnotowało co najmniej jeden taki incydent. Niestety tylko 25 proc. firm zwiększyło wydatki na poprawę bezpieczeństwa w sieci.

Samochody z fabrycznym LPG 2022 r. Oto lista!

Samochody z fabrycznym LPG 2022 r., czyli dziś sprawdzimy oferty producentów dla osób stawiających na tanią jazdę. Oto konkretna lista ofert.

Jednoosobowa działalność gospodarcza - jak założyć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza - oto 5 kroków, jak założyć ją w Polsce zgodnie z przepisami prawa.

Zbliża się termin składania informacji PIT-11

PIT-11. Pracodawcy już wkrótce muszą złożyć informację PIT-11 za 2021 rok do urzędu skarbowego. Termin składania dokumentu upływa z końcem stycznia. Z kolei termin przekazania deklaracji pracownikom upływa z końcem lutego.

Witold Modzelewski: Polski Ład to odejście od paradygmatu Balcerowicza [PODCAST]

Jakie najistotniejsze zmiany podatkowe wprowadza Polski Ład? Czym kierowano się przygotowując projekt?

Rynek aut używanych w 2021. Jak go podsumować?

Rynek aut używanych w 2021, czyli raport carVertical. Spostrzeżenia? Zmorą nadal jest cofanie liczników, BMW są często po kolizji, a Skody... kradną!

Pracodawcy z sektora usług biznesowych spodziewają się problemów z rekrutacją [BADANIE]

Sektor usług biznesowych dynamicznie rozwija się w Polsce. Prognozowany wzrost zatrudnienia w branży w 2022 r. ma wynieść ok. 6,1 proc. W związku z tym aż 65 proc. pracodawców z tego sektora spodziewa się problemów z rekrutacją nowych pracowników.

Człowiek i technologia - HR przebudzenie mocy

Firmy, które inwestują w doświadczenia swoich pracowników, rozwój kompetencji cyfrowych, zwykle osiągają lepsze wyniki niż konkurenci. Jakie są wyzwania HR w 2022 roku?

Przegląd samochodu: cena 2022? Czy ulegnie zmianie?

Przegląd samochodu: cena 2022? Czy szykują się zmiany stawek? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada na wniosek RPO.

Czyste Powietrze. Dopłaty do kredytów

Od 19 stycznia 2022 r. w wybranych Bankach Spółdzielczych zrzeszenia SGB można ubiegać się o ekologiczne kredyty antysmogowe z dotacją z rządowego programu „Czyste Powietrze”. czyste powietrze.

Gospodarstwa opiekuńcze

Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych (GROWiD) to łączenie rolnictwa i pomocy społecznej.

Polski Ład. Firma bez składek ZUS i daniny solidarnościowej - czy to możliwe?

Polski Ład. Działalność w formie jednoosobowej spółki komandytowo-akcyjnej to w warunkach Polskiego Ładu ciekawe rozwiązanie. Brak oskładkowania ZUS, w tym składką zdrowotną, jak i nieobarczenie daniną solidarnościową to korzyści przemawiające za funkcjonowaniem firmy w tej strukturze.

Podatki 2022 - skutki dla przedsiębiorców

Podatki 2022 - jakie skutki dla przedsiębiorców oznacza wprowadzenie Polskiego Ładu? Jaka jest konsekwencja wprowadzenia podatku minimalnego?