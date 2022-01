Długoterminowy wynajem auta, czy wiesz na czym polega? Bazując na danych zebranych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu pojazdów, rynek długoterminowego wynajmu aut nieustannie rośnie, zyskując coraz większą popularność, nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również osób fizycznych. W dużym skrócie to atrakcyjna alternatywa dla pozostałych form finansowania samochodu, takich jak zakup auta za gotówkę, czy leasing. Sprawdź czy to sposób na Twoje nowe auto.

Czym jest wynajem długoterminowy?

Wynajem długoterminowy samochodu można sklasyfikować jako formę dzierżawy auta, ponieważ decydując się na wynajem korzystamy z wybranego modeli samochodu, na bazie konkretnej umowy, która definiuje czas wynajmu oraz niezmienną, miesięczną opłatę. W zależności od polityki firmy wynajmującej czas trwania wynajmu mieści się w przedziale od 2 do 5 lat. Istnieje również krótsza opcja, z której możemy skorzystać np. z oferty firmy Qarson, oferującej auta na abonament, gdzie okres najmu trwa 12 miesięcy.

Dostępny dla osób prywatnych i firm

Wynajem długoterminowy jest od lat sprawdzonym sposobem na samochód w dużych firmach, gdzie ilość aut przekracza liczbę kilkudziesięciu. Staje się jednak również coraz częściej wybierany przez osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lub przez osoby fizyczne, które poszukują samochodu do prywatnego użytkowania. Ogromną zaletą tej formy finansowania są stałe, miesięczne koszty wynajmu auta. Pozwala to na dokładne zaplanowanie rocznego budżetu, co jest zaletą nie tylko dla firm, ale również pomaga w szacowaniu domowych wydatków. Już na etapie konfiguracji oferty, jeszcze przed podpisaniem umowy, doradca klienta informuje o całkowitym koszcie najmu. Samochód po zakończeniu okresu obowiązywania umowy wraca do firmy wynajmującej, dzięki czemu najemca nie musi się martwić ani spadkiem wartości pojazdu, ani odsprzedażą auta.

Mechanizm wynajmu daje wiele możliwości, korzystając z takiej formy finansowania samochodu, nawet co rok można jeździć fabrycznie nowym autem. Sama formuła usługi zapewnia elastyczność wyboru. Jeśli dziś nie potrafisz przewidzieć, jakie potrzeby powinno spełniać Twoje auto za rok, wybierz auto na abonament i dopasuj samochód do swoich oczekiwań. Dzięki rosnącej popularności usługi, obserwujemy coraz większy wybór na rynku firm, które oferują wynajem, a co za tym idzie, coraz lepsze oferty i modele samochodów. W przypadku Qarsona na uznanie zasługuje sam proces wynajmu, prosta i czytelna umowa bez zbędnych formalności, to duża zaleta, która pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Auto w większości przypadków można wybrać online, korzystając z konfiguratora oferty w prosty sposób można uzyskać informacje dotyczące cen pakietów dodatkowych, specyfikacji samochodu i finalnych kosztów. Jeśli jesteśmy zdecydowani na wynajem auta, formalności można załatwić nawet jednego dnia.

Zakres usług dodatkowych

Sam fakt korzystania z fabrycznie nowego samochodu i możliwość wymiany po stosunkowo krótkim okresie czasu, to jeszcze nie wszystko. Wynajem długoterminowy charakteryzuje również szeroki zakres usług dodatkowych, które oferuje firma wynajmująca, odciążając tym samym przyszłego kierowcę z wielu obowiązków. Decydując się na wynajem samochodu np. w Qarsonie, otrzymujemy już zarejestrowany i przygotowany do jazdy samochód. Przeglądy i serwisowanie auta nie będzie należało do Twoich zmartwień. Te elementy są uwzględnione w miesięcznej kwocie abonamentu, dzięki temu, gdy tylko coś niepokojącego zwróci Twoją uwagę, wystarczy, że skontaktujesz się z dedykowanym doradcą i postąpisz według jego wskazówek. Przeglądy gwarancyjne również znajdują się w cenie najmu, dotyczy to już wtedy samochodów, które w ciągu roku pokonują wskazaną przez producenta ilość kilometrów lub są wynajęte na okres dłuższy niż rok. Brzmi wygodnie? Nadal możesz wybrać więcej.

W trakcie konfiguracji oferty możesz również skorzystać z dodatkowych, płatnych pakietów usług. Jednym z nich jest pakiet kilometrów. W przypadku Qarsona w pakiecie podstawowym, w cenie najmu znajduje się 10 tysięcy km, pakiet ten może jednak zostać odpłatnie zwiększony nawet do 25 tysięcy km na rok. W zależności od sposobu użytkowania samochodu, możesz zwiększać progi limitu o 2,5, 5, 10 lub 15 tysięcy kilometrów. Warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby, ponieważ przekroczenie limitu wiąże się z dodatkowym kosztem, a wybór większego pakietu już na starcie daje nam większe pole do wspaniałych podróży. Do wyboru mamy również ubezpieczenie, musimy zdecydować czy korzystamy z ubezpieczenia oferowanego przez firmę, czy zrobimy to we własnym zakresie. W opcji pojawia się również pakiet szkodowy, każdy klient objęty jest pakietem basic, ale odpłatnie można wybrać pakiet Safe, który w przypadku powstania szkody z winy użytkownika sprawia, że nie ponosimy dodatkowych opłat.

Na co zwrócić uwagę?

Rosnąca popularność i coraz większa liczba zadowolonych użytkowników aut w formule na abonament, potwierdza jakość i bezpieczeństwo jakie niesie ze sobą oferta najmu aut na abonament. Przed podjęciem decyzji o wyborze auta, warto zastanowić się czego naprawdę potrzebujemy, nie musimy się jednak obawiać tego, że nasza decyzja wpłynie na nasze życie w kolejnych latach. Jeśli zdecydujemy się na elastyczny, roczny okres najmu możemy być pewni, że nasze auto zawsze będzie dopasowane do bieżącego etapu w naszym życiu.