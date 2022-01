Katarzyna Życińska: PR to nie propaganda [PODCAST]

Z czego wynikają problemy z wizerunkiem branży PR w Polsce? Czym faktycznie zajmują się jej przedstawiciele i jakimi zasadami kierują się w codziennej pracy? Jaką wartość PR wnosi do biznesu?

W listopadzie 2021 ukazał się raport Związku Firm Public Relations pt. "PR to nie propaganda". Zgodnie z nim, w okresie od września 2020 roku do sierpnia roku 2021, w prasie drukowanej oraz Internecie (w tym w mediach społecznościowych) pojawiło się ponad dziewięć tysięcy publikacji, w których fraza "czarny PR" występuje jako synonim dyskredytacji, manipulacji, propagandy czy dezinformacji.

Z czego wynikają te problemy z wizerunkiem branży PR w Polsce? Czym faktycznie zajmują się jej przedstawiciele i jakimi zasadami kierują się w codziennej pracy? Jaką wartość PR wnosi do biznesu?

Te kwestie, w rozmowie z Szymonem Glonkiem (Infor.pl) wyjaśnia Katarzyna Życińska, wiceprezes ZFPR i CEO agencji 38Content Communication.

Jakie rolę dla właściciela firmy może pełnić PR?

Jeżeli ktoś tworzy biznes, to tworzy relację ze swoimi pracownikami, więc mówimy tu o wszelkich działaniach z zakresu employer branding. Mówimy także o działaniach związanych z komunikacją wewnętrzną, ponieważ przez cały czas musimy rzetelnie i mądrze współpracować z naszymi pracownikami.

To nie jest żadna sztuczka. To pokazywanie, w bardzo szerokich spektrach, przestrzeni, gdzie jesteśmy w stanie nawiązać dialog. Zadajemy pytania: jakim szefem jesteś? Co chcesz dać swojej organizacji i swoim pracownikom? Co chcesz powiedzieć o produkcie, który wytwarzasz?

Dopiero potem przechodzimy do aspektu reputacji produktu, który się tworzy. PR to rzetelne informowanie o tym, co jako prezes czy dyrektor, tworzysz wokół siebie – wyjaśnia Katarzyna Życińska.

Jak ocenia Pani angażowanie się polityków w działania branży PR?

Przepływ polityków do działań PR-owych to nie jest wątek, który się dobrze zakończył. Zabrakło tam etyki.

Być może to właśnie popularność słowa "PR" i samej branży skusiła paru polityków do zafunkcjonowania w niej. Jednak nie zostało to poparte zrozumieniem charakteru i rzetelności pracy PR-owca. Zasady naszej pracy zostały spłaszczone.

Ze swojej strony, chciałabym wyrazić gigantyczną negację, bo uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Aczkolwiek, nie ukrywajmy, że na całym świecie politycy zasilają branżę PR. Jednak w Polsce zabrakło chyba zrozumienia kim jesteśmy, jak pracujemy i co jest ważne dla tej branży – mówi Życińska.

Jakimi zasadami kieruje się branża PR?

Punkt pierwszy określiłabym jako: PR komunikuje tylko prawdziwe informacje. Aby dochować szczególnej rzetelności, staranności i uczciwości, każdy pracownik branży PR jest zobowiązany do sprawdzenia wszelkich faktów i kontekstów, aby uniknąć manipulacji i zniekształceń. To jest niezwykle ważne.

Po drugie, PR w żadnym wypadku nie może służyć dezinformacji. Nie pozwalamy na to i tak nie działamy. To są najważniejsze kwestie, o których każdy pracownik branży wie – podkreśla Katarzyna Życińska.

Katarzyna Życińska – wiceprezes Związku Firm Public Relations i CEO agencji 38Content Communication.