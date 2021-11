Biura zapasowe — pomocna dłoń w potrzebie

Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Kiedy w firmie zdarzy się pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe, na które nie mamy wpływu, musimy reagować natychmiast. Ciągłość pracy powinna być zachowana. Jak dalej pracować? Czy mamy zapasową lokalizację? Czy wszystkie systemy będą działać prawidłowo? Odpowiedzi na te pytania spoczywają na właścicielach, dyrektorach zarządzających i menadżerach. Kiedy są potrzebne biura zapasowe? Jakie korzyści daje emergency office? Czy elastyczność ma znaczenie?

Biura zapasowe — kiedy są potrzebne?

Przyglądając się od wielu lat pracy firm z różnych branż, można wywnioskować, że niespodziewane sytuacje zdarzają się wszędzie. Czy jest to duża korporacja finansowa, czy jednoosobowa firma, również tam może zabraknąć prądu. Przyczyn awarii zasilania może być wiele, jednak bez prądu pracować się nie da. Polisa od ognia i innych zdarzeń losowych ochroni mienie firmy, ale nie zapewni nam ciągłości pracy. Wypłata odszkodowania może trwać dłużej, niż byśmy chcieli. Zeszły rok pokazał, że mały wirus wywróci do góry nogami system pracy nie tylko biurowej. Z dnia na dzień tysiące pracowników zostało przeniesionych w tryb home office. Kryzys może być szansą lub zagrożeniem. Ważne, aby wyciągnąć wnioski i znaleźć odpowiednie rozwiązanie z trudnej sytuacji. A co w sytuacji, kiedy pracownik nie ma warunków w domu do pracy zdalnej? Jego małe mieszkanie nie zapewni mu komfortowych i bezpiecznych warunków pracy. Rozwiązaniem mogą być biura zapasowe.

Korzyści płynące z biura zapasowego

Biura zapasowe zapewniają ciągłość pracy każdego przedsiębiorstwa. Zarówno instytucja bankowa, jak i gabinet medyczny czy pracownia architektoniczna może w krótkim czasie przenieść się do nowej lokalizacji, która jest w pełni wyposażona. Adaptacja przestrzeni elastycznych trwa od kilku godzin do kilku dni. Dostęp do wysokiej jakości, redundantnego internetu, miejsca w serwerowni oraz sieci VPN to podstawowe udogodnienia informatyczne. Dodatkowo niskie koszty wynajmu, krótkie okresy obowiązywania umów oraz możliwość skorzystania z usługi „na żądanie” dają przewagę nad innymi rozwiązaniami. Biuro zapasowe daje klientowi bufor bezpieczeństwa, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Nie trzeba płacić za utrzymanie własnej przestrzeni emergency office, specjalistów z zakresu IT czy sprzętu komputerowego. Tym samym pozwala wznowić działalność firmy w ciągu kilku godzin i ograniczyć skutki awarii. W bardzo krótkim czasie otrzymujesz gotowe biuro dopasowane do Twoich potrzeb.

Elastyczność przede wszystkim

Elastyczność biur serwisowanych widoczna jest na kilku płaszczyznach. W pierwszej kolejności flex daje możliwość lokowania pracowników elastycznie w wielu lokalizacjach. To jedna z zalet, jaką wymieniają obecnie pracownicy tzw. bliskość biura od miejsca zamieszkania. Praca zdalna zostanie z nami już na stałe. W większości przypadków w modelu hybrydowym. Biuro będzie potrzebne kilka dni w miesiącu dla pracowników firmy. Drugą płaszczyzną jest identyfikacja marki. Każdy klient, z dowolnej branży ma możliwość obrandowania swojego biura. Identyfikacja z marką jest ważnym elementem w procesie budowania zaufania klientów i pracowników do firmy. W dalszej kolejności flex to również elastyczny desing. Biura są projektowane i budowane tak, aby można było łatwo i szybko zmienić aranżacje pod konkretnego klienta przy zachowaniu wszystkich norm i standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak ukrytych opłat i elastyczne warunki wynajmu to następny, pozytywny aspekt elastycznych biura zapasowe go. Dostępność „na żądanie” pozwala na utrzymanie płynności działalności firmy oraz ograniczenie do minimum strat związanych z nieprzewidzianymi sytuacjami. Be flex, be happy.